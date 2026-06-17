Toy Story 5 ne zaman çıkacak? Toy Story 5 vizyon tarihi ve konusu

Pixar’ın merakla beklenen yeni filmi Toy Story 5 için bekleyiş sona eriyor. Woody ve Buzz Işıkyılı’nın yeniden bir araya geleceği yapımın vizyon tarihi netleşirken bu kez oyuncakları modern teknolojiyle karşı karşıya getirecek hikaye dikkat çekiyor.

Animasyon sinemasının en uzun soluklu serilerinden biri olan Toy Story, beşinci filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pixar tarafından hazırlanan yapımın vizyon tarihi açıklanırken filmin hikayesine ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Serinin ikonik karakterleri Woody ve Buzz Işıkyılı'nın dönüşü, sinema dünyasında şimdiden dikkat çekiyor.

Pixar, Toy Story 5’in vizyon tarihini 19 Haziran 2026 olarak açıkladı. (Fotoğraf: Disney) TOY STORY 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? Uzun süredir merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Yaz sezonunda vizyona çıkacak film hem aile izleyicisini hem de serinin önceki filmleriyle büyüyen kuşakları hedefliyor