Toy Story 5 ne zaman çıkacak? Toy Story 5 vizyon tarihi ve konusu
Pixar’ın merakla beklenen yeni filmi Toy Story 5 için bekleyiş sona eriyor. Woody ve Buzz Işıkyılı’nın yeniden bir araya geleceği yapımın vizyon tarihi netleşirken bu kez oyuncakları modern teknolojiyle karşı karşıya getirecek hikaye dikkat çekiyor.
Animasyon sinemasının en uzun soluklu serilerinden biri olan Toy Story, beşinci filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pixar tarafından hazırlanan yapımın vizyon tarihi açıklanırken filmin hikayesine ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Serinin ikonik karakterleri Woody ve Buzz Işıkyılı'nın dönüşü, sinema dünyasında şimdiden dikkat çekiyor.
TOY STORY 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Uzun süredir merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Yaz sezonunda vizyona çıkacak film hem aile izleyicisini hem de serinin önceki filmleriyle büyüyen kuşakları hedefliyor
TOY STORY 5 KONUSU NE?
Yeni filmde oyuncakların karşısındaki en büyük rakip başka bir oyuncak olmayacak. Hikayenin merkezinde çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer kaplayan dijital teknolojiler bulunuyor.
Woody, Buzz ve arkadaşları; akıllı telefonlar, tabletler ve dijital oyunlar nedeniyle değişen alışkanlıklarla mücadele etmek zorunda kalacak. Oyuncaklar, çocukların ilgisini yeniden kazanabilmek için farklı yollar arayacak. Film, klasik oyuncak kültürü ile modern teknolojinin etkilerini bir araya getiren bir hikaye sunacak.