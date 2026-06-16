Müge Anlı’daki Ceyda Evlekoğlu inadından vazgeçti! Kararı herkesi şaşırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce süren gergin bekleyiş, mutlu sonla bitti. İnternetten tanıştığı evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten'e kaçarak ailesini yıkan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, canlı yayında yaptığı itirafla kararını değiştirdi. "Gözüm kör olmuş" diyerek pişmanlığını dile getiren genç kız, ailesine geri dönme kararı aldı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki evinden ayrılarak kayıplara karışan ve 5 gün sonra Adana'da bulunan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun hikayesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurmuştu. İnternetten tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan Ökten'in yanına kendi isteğiyle gittiğini itiraf eden Ceyda'nın, sevgilisinin evli ve iki çocuk babası olduğunu öğrenmesine rağmen tavrını koruması stüdyoda gergin anlara neden olmuştu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ Kızını ikna etmek için canlı yayında dizlerinin üzerine çökerek ayaklarına kapanan baba Ceyhun Evlekoğlu ve anne Güneş Evlekoğlu'nun çabaları, ilk etapta sonuçsuz kalmıştı. Genç kızın ailesine karşı sergilediği kararlı duruş üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları sürece dahil olmuştu.

CEYDA'DAN ŞAŞIRTAN SÖZLER Yaşanan yoğun tepkiler ve aile içi dramın ardından Ceyda Evlekoğlu, programın yeni bölümünde herkesi şaşırtan bir dönüş yaptı. Program boyunca yapılan görüşmeler, gelen ihbarlar ve ailesinin çağrıları sonrası kararını değiştiren Ceyda, ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Ceyda, "Ramazan benim için doğru insan değilmiş. Canlı yayında arkamda durmadı, sorumluluğu sürekli bana yükledi. Bir boşluk anında ona güvendim ama yanıldığımı anladım. Ailemin yanına dönmek benim için en doğru karar" dedi.