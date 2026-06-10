atv Müge Anlı canlı izle: 10 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

60 yaşındaki Safet Payir, iki farklı kişi tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Programda, dolandırıcılık iddialarının odağındaki Abdülbaki Sercan canlı yayına katıldı ve Safet Hanım'a olan borcunu ödemeyi kabul etti. Taraflar arasında canlı yayında resmi bir ödeme protokolü imzalandı. Safet Hanım, yıllarca çalışıp biriktirdiği parasını kaybetmenin kendisini derinden yaraladığını söylerken, yaşadığı en büyük kırgınlığın kandırılmış olmak olduğunu ifade etti. Hazırlanan protokole göre Abdülbaki Sercan, toplam 208 gram altının karşılığını taksitler halinde ödemeyi kabul etti. İlk ödeme olan 100 gram altının bedeli canlı yayın sonrası Safet Hanım'ın hesabına yatırıldı.

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa Soma'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve ailesi günlerce kızlarından haber alamamıştı. Gözyaşları içinde Müge Anlı'nın kapısını çalan baba Ceyhun Bey, kızının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Yapılan araştırmalar sonucunda Ceyda'nın Adana'ya gittiği ortaya çıktı. Canlı yayına görüntülü bağlanan Ceyda, sosyal medya üzerinden bir oyunda tanıştığı 25 yaşındaki Mustafa'nın yanına kendi isteğiyle gittiğini ve onunla evlenmek istediğini açıkladı. Ailesine dönmek istemediğini söyleyen genç kız, evden ayrılmadan önce annesiyle tartıştığını anlattı.

İzmir'den gelen Alp Kaan Çelebi, 5,5 aylık hamile eşi Melisa Çelebi'nin eski sevgilisi Yasin'in yanına kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'da iddialarda bulundu! Eşiyle yaşadıkları tartışmanın ardından Melisa'nın evden ayrıldığını söyleyen Alp Bey, eşinin telefon konuşmalarından eski sevgilisi Yasin ile görüştüğünü düşündüğünü iddia etti. Annesi Selma Hanım ise gelinine sahip çıktıklarını, düğününü yaptıklarını ancak yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Melisa Çelebi canlı yayına bağlanarak ailesinin yanında olduğunu açıkladı. Alp Bey'in iddialarını kabul etmeyen Melisa'nın açıklamaları stüdyoda gergin anlara neden oldu. Müge Anlı ise taraflara sakin olmaları gerektiğini söyleyerek özellikle doğacak çocuk için sağduyulu davranılması gerektiğini vurguladı. Melisa Hanım ayrıca eşinin ailesi tarafından kendisine iftira atıldığını savundu ve şu anda Hatay Reyhanlı'da, babasının evinde bulunduğunu ifade etti.

Tuğba Nur Zehir'in "bilinç altı temizliği" adı altında yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ettiği olayda yeni isimler ve iddialar gündeme geldi. Programda, İnci Gürgül ve onun hocası olduğu öne sürülen Mehmet Levent Ünal hakkında konuşuldu. Müge Anlı, önceki yayında Mehmet Levent Ünal'a ulaşılmak istendiğini hatırlattı. Program ekibinden Naim Bey, Ünal'ın avukatıyla görüştüklerini belirtti. Avukatın açıklamasına göre Mehmet Levent Ünal, danışanlara ilaç bırakmalarını tavsiye etmediğini ve İnci Gürgül'e eğitim verdiğini ancak iddia edilen yönlendirmeleri yapmadığını savundu. Ayrıca hakkında soruşturma açıldığı ve bu süreç nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Programda konuşan aileler, Mehmet Levent Ünal ve çevresindeki kişilerin özellikle psikolojik olarak zor dönemlerden geçen insanları etkilediğini iddia etti. Sibel Hanım, kızının bu süreçten önce eğitimli, düzenli bir hayatı olduğunu; ancak zamanla "auramız tutmuyor", "bu iş bana göre değil" gibi söylemlerle hem işinden ayrıldığını hem de evliliğinin sona erdiğini anlattı. Kızının psikolojik olarak çöktüğünü, borçlandığını ve ilaç kullanmayı reddettiğini belirtti.