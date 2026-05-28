Esra Erol'la "Var Mısın Yok Musun"da nefes kesen anlar! Yaptığı totemle herkes şaşkına döndü

Televizyon tarihine damga vuran 'Var Mısın Yok Musun', başarılı isim Esra Erol’un sunumuyla atv'de seyircisiyle buluştu. 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibini aradığı dev prodüksiyonlu yarışmada heyecan doruğa ulaşırken, günün ilk yarışmacısı Şeyma Soydemir oldu. Yarışmada kutular peş peşe açılırken Özgür'ün 6 numaralı kutudaki totemi ise geceye damga vurdu.

Yıllar önce seyircilerin gönlünde taht kuran yarışma Kim Milyoner Olmak İster, yeniden atv farkı ile ekrana gelirken, sevilen yarışma ilk bölümüyle damgasını vurdu. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun" kutular açıldıkça riskin ve stratejinin önemini ortaya koyarken gecede renkli anlar eksik olmadı.

HER TEKLİF BİR KARAR: BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı kıyasıya mücadele edeceği yarışmada kurallar belli. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüdü.

İLK YARIŞMACI ŞEYMA OLDU 28 Mayıs perşembe akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da ilk yarışmacı Şeyma Soydemir oldu. Genç yarışmacı yarışmaya İstanbul'dan katılırken, gece boyunca renkli anlar yaşandı. Yarışmacı Şeyma ilk kutusunda 500 bin TL'lik bulurken bankadan 65 bin TL teklif geldi. Öte yandan yarışmada peş peşe kırmızı renkli büyük ödüllü kutuları açan yarışmacının morali bozulurken, arkadaşları yarışmacıyı teselli etti. VAR MISIN YOK MUSUN'DA TOTEMİYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ TOTEMİ TUTTU Var Mısın Yok Musun'da en dikkat çeken anlardan biri ise yarışmacı Özgür'ün totemi oldu. Şeyma mavi renkli paraları bulmak isterken Özgür'ün 6 numaralı kutuyu seçti. Özgür ise yaptığı totemle kutudan 10 TL çıkacağını belirterek totem yaptı. Yarışmacının kararıyla kutu açılırken merkala beklenen totem gerçekleşti ve kutudan "10 TL" çıkmasıyla herkes şaşkına döndü.