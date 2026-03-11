ATV Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Türkiye'nin nabzını tutan, faili meçhul dosyaları aydınlatan ve kayıpları sevdikleriyle buluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programı kaçırmak istemeyenler için erişim seçenekleri:

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programı anlık olarak takip etmek ve gelişmelere sıcağı sıcağına tanıklık etmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:

ATV Resmi Web Sitesi: atv.com.tr adresindeki "Canlı Yayın" sekmesine tıklayarak yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.

ATV YouTube Kanalı: Canlı yayın akışının yanı sıra programın en çarpıcı kesitlerine ve önemli itiraflara YouTube üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Küçükdoğanlı, 27 Şubat'ta KKTC'den kayıplara karışmıştı. Annesi Aslı, babası Fatih Küçükdoğanlı, kızlarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yayın anında güzel bir gelişme yaşandı ve Ece Küçükdoğanlı canlı yayına bağlanarak kendi isteği ile evi terk ettiğini açıklamıştı.

Ece Küçükdoğanlı yanına gittiği Aykut adlı kişiyle birlikte ailesiyle yüzleşmek için canlı yayına geldi. Anne ve babasıyla sarılmak istemeyen Ece, ailesinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bunca zamandır ben değişmelerini bekledim. Bana yıllardır şiddet uyguladılar. Benim bir sebebim olmasa ben neden giderim rahat mı battı bana?" dedi. Anne ve baba kızlarının söylediklerini yalanladı.

Ev içinde yaşadığı şiddetten bahseden Ece Küçükdoğanlı, evde ölüm tehdidi aldığını söyledi. Ece, "Ben çevremdeki kişilere anlatamadım. Derste üniversitede konum isterlerdi" dedi.

Kızlarının yalan söylediğini iddia eden anne ve baba duydukları karşısında şaşırdıklarını söyledi. Ece Küçükdoğanlı'nın yanına gittiği Aykut Bey ise, yaşanılanların gerçek olduğunu ve kısa sürede Ece ile evleneceklerini açıkladı.

39 yaşındaki Elif Büyük, 10 yaşındaki oğlu İhsan ve 12 yaşındaki kızı Meryem ile İzmir'den kayboldu. Eşi ve çocuklarından 17 gündür haber alamayan Erol Büyük, soluğu stüdyoda aldı. Erol Büyük, karısı ve çocuklarının Müslüm Şençelik tarafından kaçırıldıklarını ve zorla tutulduklarını iddia etmişti. Alıkonduğu söylenen Elif Büyük canlı yayına bağlandı ve "Eşim çocuklarıma şiddet uyguluyordu" diyerek telefonu kapattı.

44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın 100 milyon liralık mal varlığından dolayı cinayete kurban gittiği iddia edildiği davada yeni gelişmeler yaşandı.

3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin şüpheliler arasında bulunan kızı Sude Arıkan, oğlu ve Mustafa adlı şahsa gözaltı kararı verildi. Ramazan Arıkan'ın Dubai'de olan eşi Sultan Arıkan'ın ise eşinin mirasını çocuklarını saf dışı bırakarak üstüne almak istediği ortaya çıktı.

27 Yaşındaki zihinsel engelli Zeynep Yenisoy'dan 5 gündür haber alınamıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden kaybolan Zeynep Yenisoy'un daha önce Kayseri, Yozgat'ta görüldüğü seslendi. Müge Anlı genç kızın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.