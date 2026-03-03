Müge Anlı’da 23 yıllık mucize: Nilsu ve Aziz hiç görmedikleri annelerine kavuştu!
Müge Anlı yıllar sonra bir mucizeye daha tanıklık etti. Yıllardır kayıp yakınlarını buluşturan program, bu kez 2003 yılından beri annelerinden haber alamayan Nilsu ve Aziz Salan kardeşleri anneleriyle bir araya getirdi. Canlı yayında gerçekleşen buluşma, hem stüdyodaki seyircileri hem de ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
ÖNCE TELEFONA BAĞLANDI SONRA STÜDYOYA GELDİ
Hafta başından bu yana annelerini bulmak için Müge Anlı'ya sığınan kardeşler, geçtiğimiz yayında annelerinin sesini ilk kez telefonda duymuştu.
O yayında Ayşe Mert, "Diğer çocuklarımın bu durumdan haberi yok" diyerek yayına gelmek istemediğini, çocuklarıyla stüdyo dışında görüşmeyi talep ettiğini söylemişti.
Ancak Nilsu Salan'ın, "Ben 25 yıldır bu anı bekliyorum, yüzleşmek istiyorum" feryadı annenin kararını değiştirdi.
MÜGE ANLI'DA 23 YILLIK KAVUŞTURMA
Bugün canlı yayında beklenen an gerçekleşti ve Ayşe Mert stüdyoya gelerek 23 yıldır görmediği evlatlarına sarıldı.
Stüdyoda gözyaşları sel olurken, Nilsu ve Aziz Salan kardeşler hayatları boyunca eksikliğini hissettikleri anne kokusunu ilk kez içlerine çektiler.