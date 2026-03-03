Müge Anlı’da 23 yıllık mucize: Nilsu ve Aziz hiç görmedikleri annelerine kavuştu!

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 11:31 Son Güncelleme: 03 Mart 2026 12:00

Müge Anlı yıllar sonra bir mucizeye daha tanıklık etti. Yıllardır kayıp yakınlarını buluşturan program, bu kez 2003 yılından beri annelerinden haber alamayan Nilsu ve Aziz Salan kardeşleri anneleriyle bir araya getirdi. Canlı yayında gerçekleşen buluşma, hem stüdyodaki seyircileri hem de ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.