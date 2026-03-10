Eşyalarını bile almadan kaçmıştı! Müge Anlı'da bulunan Ece'den ailesine şok suçlamalar

Kıbrıs’ta eğitim gören ve 27 Şubat’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki yazılım mühendisi adayı Ece Küçükdoğanlı, Müge Anlı'nın programında bulundu. Günlerdir kızlarını arayan aile, kızlarının suçlamalarıyla büyük şok yaşadı.

Kıbrıs'ta üniversite son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Ece Küçükdoğanlı, 27 Şubat'tan bu yana kayıptı. Evden hiçbir eşyasını almadan ayrılan genç kızın hayatından endişe eden ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu.

Ece Küçükdoğanlı YAŞI BÜYÜK BİRİNİN YANINDA ÇIKTI Günlerdir süren meraklı bekleyiş, yerini büyük bir sarsıntıya bıraktı. Canlı yayına İzmir'den bağlanan Safure isimli bir anne, Ece'nin 36 yaşındaki oğlu Aykut ile birlikte olduğunu iddia etti.