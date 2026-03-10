Eşyalarını bile almadan kaçmıştı! Müge Anlı'da bulunan Ece'den ailesine şok suçlamalar

CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kıbrıs’ta eğitim gören ve 27 Şubat’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki yazılım mühendisi adayı Ece Küçükdoğanlı, Müge Anlı'nın programında bulundu. Günlerdir kızlarını arayan aile, kızlarının suçlamalarıyla büyük şok yaşadı.

Kıbrıs'ta üniversite son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Ece Küçükdoğanlı, 27 Şubat'tan bu yana kayıptı. Evden hiçbir eşyasını almadan ayrılan genç kızın hayatından endişe eden ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu.

YAŞI BÜYÜK BİRİNİN YANINDA ÇIKTI

Günlerdir süren meraklı bekleyiş, yerini büyük bir sarsıntıya bıraktı. Canlı yayına İzmir'den bağlanan Safure isimli bir anne, Ece'nin 36 yaşındaki oğlu Aykut ile birlikte olduğunu iddia etti.

Depo sorumlusu olarak çalışan Aykut ile Ece'nin, internet üzerinden oynanan bir oyun aracılığıyla tanıştıkları ortaya çıktı. Ailesinin "kandırıldı" iddialarının aksine, yayına bağlanarak kendi rızasıyla gittiğini belirten Ece Küçükdoğanlı, kayıp olmadığını vurguladı.

AİLESİNE SARILMADI

Bugün ise genç kız, canlı yayına ailesiyle yüzleşmek için çıktı.

Müge Anlı'nın programında kızlarıyla yüzleşen aile büyük bir şok yaşadı. Kızını görür görmez "Aslan kızım" diyerek sarılmak isteyen anne ve babasına, Ece sert bir şekilde mesafe koydu.

Genç kız, senelerce babasından şiddet gördüğünü, annesinin ise "polis duymasın, komşu duymasın" diyerek bu duruma sessiz kaldığını iddia etti.

Baba, şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Dövdüysem ellerim kırılsın, Ramazan mübarek gün şuradan çıkmayayım" diyerek kendini savundu.

