Ramazan Arıkan'ın kızından Müge Anlı'ya itiraf! "Babanın ölümünü benden bilecekler"

Müge Anlı'da gündeme gelen emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. "Benden bilecekler" diyerek feryat eden eski Sultan Hanım'ın delil kararttığı iddiaları stüdyoda tansiyonu yükseltirken; kızı Sude'nin yırtık atlet ve annesinin sevgilisi Mustafa hakkındaki kan donduran itirafları soruşturmanın seyrini değiştirdi.

100 milyon dolarlık mar varlığı bulunan 44 Yaşındaki Ramazan Arıkan 16 Kasım tarihinde çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti ancak şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ramazan Arıkan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Aile, Ramazan Arıkan'n tehdit edildiğini iddia etti.

CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Ramazan Arıkan'ın ölümü başlangıçta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti ancak daha sonra olayla ilgili birçok şüpheli iddia ortaya çıktı.Ramazan Arıkan, öldükten sonra yapılan testler sonucunda kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir çıktığı tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yayında Ramazan Arıkan'ın ağabeyi Adem Arıkan'ın iddiasına göre, öldüğü gece Ramazan Arıkan oğlu ile pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Arıkan'ın iki saat boyunca evde kaldığı daha sonrasında ambulans çağrıldığı görüldü.

"BABAMI, ANNEM VE ANNEMİN ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ"

Canlı yayına bağlanan bir kişi, Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin Dubai'de yaptığı bir konuşmada "Babamı, annem ve annemin arkadaşı öldürdü." şeklinde ifade ettiğini söyledi. Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin iddiasına göre babasına içli köftenin içine zehir konularak yemek yedirildiğini öne sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

Ramazan Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, Müge Anlı'nın programına katıldı ve "Bunların hepsi yalan, kanıtlasınlar" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

KOMŞULARDAN ÇARPICI İDDİALAR

Müge Anlı'nın bugünkü yayınında ise Ramazan Arıkan'ın komşuları, olay gününde yaşananları Müge Anlı ve ekibine anlattı.

Arıkan'ın hayatını kaybettiği apartmanın sakinleri, evde bitmek bilmeyen kavgalara dikkat çekti. Olay günü gürültü duyduklarını belirten bir komşu, "Her zamanki gibi kavga var sandık, kulak asmadık" diyerek evdeki huzursuzluğun rutin hale geldiğini ifade etti.

"BENDEN BİLECEKLER" KORKUSU

Olay sonrası eve giren komşular, eski eş Sultan Hanım'ın şüpheli tavırlarını anlattı. Görgü tanıklarına göre Sultan Hanım, Ramazan Arıkan'ın cansız bedeni başında "Şimdi benden bilecekler, ben yapmadım" diyerek feryat ederken, bir yandan da yerlere yatıp ağlıyordu. Ancak Müge Anlı, bu durumun bir "suçluluk psikolojisi" göstergesi olabileceğine dikkat çekti.

DELİLLERİ YOK ETTİ

En sarsıcı iddialardan biri ise delil karartma girişimi üzerine oldu. Komşuların ifadesine göre, Ramazan Arıkan'ın yanında duran ve içinde kahverengi bir sıvı bulunan bardak, Sultan Hanım tarafından "delil kalmasın" denilerek tuvalete döküldü.

Sude Arıkan, ailesinin içine sızan ve annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Mustafa isimli şahısla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Sude, Mustafa'nın aile hayatlarına annesi aracılığıyla girdiğini belirtti.

Yaklaşık bir yıl önce bir nişanda karşılaştıklarını ve annesinin eski bir tanıdığı olan bu şahsı babasıyla da tanıştırdığını ifade etti.

Mustafa'nın bir tır şoförü olduğunu söyleyen Sude, şahsın sürekli aileyle vakit geçirdiğini, babasıyla arkadaşlık kurduğunu ve hatta kardeşi Batuhan'ın Mustafa'yı çok sevdiğini dile getirdi. Müge Anlı, programın sonunda Sude'nin kendisine özel bir itirafta bulunduğunu açıkladı. Sude'nin, bugüne kadar gerçekleri anlatmamasının sebebinin annesinin telkinleri olduğunu ima etti.

KAYIP KAMERA VE YIRTIK ATLET

Ramazan Bey'in aracında bulunan ve yolu çeken kameranın olay sonrası ortadan kaybolduğu veya söküldüğü belirtildi. Sude, babasının bu kamerayı düzenli kullandığını ancak şu an nerede olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Olay günü evde bulunan bir tanığın Sude'ye aktardığına göre; Ramazan Arıkan'ın atletinin aşırı yırtık olduğu ve annesinin bu atleti "delil olur" düşüncesiyle "Hemen atın" dediği iddia edildi. Bu durum, ölüm öncesi bir arbede veya itişme yaşanmış olabileceği ihtimalini doğurdu.

MİRAS KAVGASI: KIZININ PARASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Sude, annesinin sevgilisiyle birlikte babasından kalan mirasa konmaya çalıştığını, hatta Dubai'den gelecek parayı bile kendisinden kaçırmak için planlar yaptığını iddia etti.

"KARDEŞİM MUSTAFA'YA BABA DİYORDU"

Asıl şoke eden detay ise Sude'nin 16 yaşındaki kardeşi Batuhan'ın, annesinin sevgilisi Mustafa isimli kişiye mesajlarında "Baba" diye hitap etmesi oldu. Müge Anlı, bir annenin çocuklarını bu denli bir kaosun ve suç iddiasının içine sürüklemesinin çok acı olduğunu vurguladı.

Kayıplara karışan Sultan Hanım ve Mustafa Önal'ın nerede olduğu veya bu iddialara verecekleri merak konusu oldu.

