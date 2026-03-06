Ramazan Arıkan'ın kızından Müge Anlı'ya itiraf! "Babanın ölümünü benden bilecekler"
Müge Anlı'da gündeme gelen emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. "Benden bilecekler" diyerek feryat eden eski Sultan Hanım'ın delil kararttığı iddiaları stüdyoda tansiyonu yükseltirken; kızı Sude'nin yırtık atlet ve annesinin sevgilisi Mustafa hakkındaki kan donduran itirafları soruşturmanın seyrini değiştirdi.
100 milyon dolarlık mar varlığı bulunan 44 Yaşındaki Ramazan Arıkan 16 Kasım tarihinde çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti ancak şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ramazan Arıkan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Aile, Ramazan Arıkan'n tehdit edildiğini iddia etti.
CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
Ramazan Arıkan'ın ölümü başlangıçta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti ancak daha sonra olayla ilgili birçok şüpheli iddia ortaya çıktı.Ramazan Arıkan, öldükten sonra yapılan testler sonucunda kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir çıktığı tespit edildi.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Yayında Ramazan Arıkan'ın ağabeyi Adem Arıkan'ın iddiasına göre, öldüğü gece Ramazan Arıkan oğlu ile pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Arıkan'ın iki saat boyunca evde kaldığı daha sonrasında ambulans çağrıldığı görüldü.
"BABAMI, ANNEM VE ANNEMİN ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ"
Canlı yayına bağlanan bir kişi, Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin Dubai'de yaptığı bir konuşmada "Babamı, annem ve annemin arkadaşı öldürdü." şeklinde ifade ettiğini söyledi. Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin iddiasına göre babasına içli köftenin içine zehir konularak yemek yedirildiğini öne sürdü.
İDDİALARI REDDETTİ
Ramazan Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, Müge Anlı'nın programına katıldı ve "Bunların hepsi yalan, kanıtlasınlar" diyerek suçlamaları kabul etmedi.
KOMŞULARDAN ÇARPICI İDDİALAR
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında ise Ramazan Arıkan'ın komşuları, olay gününde yaşananları Müge Anlı ve ekibine anlattı.
Arıkan'ın hayatını kaybettiği apartmanın sakinleri, evde bitmek bilmeyen kavgalara dikkat çekti. Olay günü gürültü duyduklarını belirten bir komşu, "Her zamanki gibi kavga var sandık, kulak asmadık" diyerek evdeki huzursuzluğun rutin hale geldiğini ifade etti.