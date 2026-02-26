ATV canlı yayın ekranı: Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Şubat 2026 yeni bölüm izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

DÜN NELER YAŞANDI?

60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu.

Nursel Varlı eşinin çağrısını kabul ederek stüdyoya geldi. Dolandırıldığını ve 2 tane evini kaybettiğini söyleyen Yılmaz Varlı, iddiaların odağındaki isim Özgül Yılmaz ile canlı yayında yüzleşti. Özgül Yılmaz'ın başkalarını da dolandırdığı konuşulurken mağdurlar Müge Anlı'ya gelerek yeni iddialar ortaya attılar.

BAKANLIK BORA AİLESİ İÇİN DEVREDE

53 yaşındaki Saime Bora ve ailesinin sağlıksız koşullarda sürdürdükleri yaşam mücadelelerinin gün yüzüne çıktığı Müge Anlı yayınının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile dramının önüne geçilmesi için düğmeye bastı. İnceleme başlatılan evde Saime Bora yatağından çıkmak istemedi. Necmi Bora'nın isteği evden taşınmak değil, evin tadilat yapılması oldu.

14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Rabia Sultan Temel, 22 Şubat'ta İstanbul Ümraniye'deki evinden "Kütüphaneye gidiyorum" diyerek kayboldu. Daha öncede kaybolduğu söylenen genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Sıkıntıları olduğu söylenen Rabia Sultan Temel'in evine dönmesi için Müge Anlı canlı yayında çağrı yaptı.