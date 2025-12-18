"Kuruluş Orhan"da Orhan Bey Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin elinde
atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 8. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. İzleyenlerden tam not alan bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Dizi, yayın boyunca #KuruluşOrhan ve ilgi çeken sahne ve oyunculara ilişkin etiketlerle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde yer aldı.
8.Bölümde Neler Oldu?
Prenses Asporça Ordusuyla Geldi, Orhan Bey Geri Adım Atmadı
Prenses Asporça, ordusuyla birlikte Armodies'i kuşatarak Orhan Bey'i acil görüşmeye çağırdı. Ancak Orhan Bey, "Türk'ün beyi eri, düşmanın ayağına gitmez" sözleriyle Asporça'yı kaleye davet ederek kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu rest, iki taraf arasındaki tansiyonu daha da yükseltti.
Nilüfer Hatun ve Prenses Asporça Arasında Kılıçlar Çekildi
Nilüfer Hatun ile Asporça arasında geçen diyalog, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Asporça'nın kibirli tavırları karşısında Nilüfer Hatun'un "Eğer Orhan Bey olmasa babanı değil, cesedini bekliyordun." sözleri otağda soğuk rüzgarlar estirdi. Prenses Asporça'nın tehditkâr cevabı ise yaklaşan fırtınanın habercisi oldu.
Gergin Sofrada Kötü Haber: İmparator Kaçırıldı
Asporça ile Orhan Bey'in aynı sofrada buluştuğu akşam yemeğinde gerginlik bir an olsun düşmedi. "Babamı esir ettiniz" sözlerine karşılık Orhan Bey "Baban esir değil, misafirimiz" cevabını verdi. Kara Halil'in getirdiği "İmparator kaçırıldı" haberi ise tüm dengeleri altüst etti. Bu gelişme Prenses Asporça'yı öfkeye boğdu.
Gonca Hatundan Evlat Müjdesi
Uzun süredir evlat hasreti çeken Gonca Hatun'un Alaeddin Bey'e verdiği hamilelik müjdesi, ikili arasında duygusal anlara sahne oldu. Sevincinin ardından Alaeddin Bey şükür namazı kıldı.
Orhan Bey İhanet Cenderesinde Elleri Bağlı Meydan Okudu
Flavius'la birlikte Hector'a giden Orhan Bey, büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Eller bağlı halde Hector'un karşısına çıkarılan Orhan Bey, "Ardımda bıraktığım binlerce Türk erinden biri elbet bir gün intikamımı alacaktır" dedi.
Orhan Bey'in bu ihanet çemberinden nasıl kurtulacağı, Prenses Asporça ve Hector'a karşı nasıl bir hamle yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!
