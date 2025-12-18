"Kuruluş Orhan"da Orhan Bey Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin elinde

Nilüfer Hatun ve Prenses Asporça Arasında Kılıçlar Çekildi

Nilüfer Hatun ile Asporça arasında geçen diyalog, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Asporça'nın kibirli tavırları karşısında Nilüfer Hatun'un "Eğer Orhan Bey olmasa babanı değil, cesedini bekliyordun." sözleri otağda soğuk rüzgarlar estirdi. Prenses Asporça'nın tehditkâr cevabı ise yaklaşan fırtınanın habercisi oldu.

Kaynak: ATV