ATV Müge Anlı canlı izle! 7 Kasım Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Kaynak: ATV

Müge Anlı'ya ulaşan görgü tanığından çarpıcı açıklamalar... ''Samime'ye kimse 'kocanın cenazesine gidemezsin' demedi''

Oğulları İbrahim Kayaslan'ın ölümünden gelinlerini sorumlu tutan aile Samime Kayaslan'ın bir dönem çalıştığı okuldaki bir öğrencinin velisi ile de dedikodusunun çıktığını söylemişlerdi.

Müge Anlı'ya ulaşan tanıkta Samime'nin bir veliyle ilişkisi olduğunu iddia etti.

Buldan Savcılığı tarafından dosya yeniden açıldı.Telefon kayıtları bilirkişi incelemesine gönderildi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında ailenin avukatı Ali Gürsel teslim almak istedi. Avukat Ali Gürsel, "Soruşturma derinleştirildi. İbrahim Kayaslan'ın cep telefonu daha detaylı bir inceleme için savcılığa teslim edildi" dedi.

Telefon kayıtları bilirkişi incelemesine götürüldü.

Olay günü İbrahim Kayaslan'ın öfkesini ne tetikledi?

İbrahim Kayaslan'ın dayı dediği kişiye attığı mesajlar konuşuldu. İddiaların odağındaki İzzet Bey, benimle ilgili bir konu olsa olaydan 2 hafta sonra böyle olmazdı dedi. Köyde yanlış bir algı yaratıldığını iddia etti.