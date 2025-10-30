"Kuruluş Orhan" Türkiye ve Orta Doğu'da izleyiciyi ekrana kilitledi!
Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan atv’deki ekran yolculuğuna nefesleri kesen bir bölümle başladı. Hem Türkiye’de hem Orta Doğu’da aynı anda yayınlanan dizi izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Sosyal medyada zirvede yer alan dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle, henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye gündeminde üçüncü sırada ve dünya gündeminde yer aldı.
Kuruluş Orhan'ın ilk bölümünde:
Bursa Kuşatması'nın Uzaması Orhan Bey'in Üstündeki Baskıyı Artırdı
Bursa'yı yakıp yıkmadan alma planlarına Beyleri ikna etmeye çalışan Orhan Bey, Bursa Kalesinde, Bizanslı Komutan Flavius'un tuzağına düştü. Bu durum Orhan Bey'in üzerindeki baskıyı artırırken, Beylerin de Orhan Bey'e olan güveni ve inancını sarstı.
Yenilgiyi Haber Alan Osman Bey Tüm Beyleri Toya Davet Etti
Cerkutay'ın getirdiği yenilgi haberinin ardından obada büyük bir üzüntü yaşanırken Osman Bey de durumun nedenlerini dinlemek için tüm beyleri toya çağırdı. Ahalinin moralini yükseltmek için konuşma yapan Osman Bey toydan çıkacak karar ne olursa olsun Bursa'nın sonu olacak dedi.
Nilüfer'in Ordugaha Gelmesi Orhan Bey'e Moral Oldu
Osman Bey'in herkesi toya çağırdığı haberinin geldiği ordugahta Şahinşah Bey'in başını çektiği grup bu duruma sevinirken Orhan Bey'in üzerindeki baskı da iyice arttı. Şehre bir sevkiyat olduğunu düşünen ve bunun nerden olduğunu ortaya çıkarmak için araştırmalar yapan Orhan Bey, ordugaha nilüfer Hatun'un gelmesiyle biraz olsun moral buldu.
Osman Bey'in Davetiyle Toplanan Toyda Sesler Yükseldi
Toplanan toyda Beyler komutada hata olduğunu söylerken, Şahinşah Bey komutanın değişmesi gerektiğini ifade etti. Cerkutay Bey ile bazı beyler de Orhan Bey'den yana tavır alırken Alaeddin Bey'in de komutada hata görürüm demesi Orhan Bey'i şaşırttı. Şahinşah Bey'in komutayı açık açık devralmak istemesinin ardından Osman Bey 2 gün düşünmek için zaman istedi.
Orhan Bey Bursa'ya Yapılan Sevkiyatın Yerini Tespit Etti
Bursa'ya yapılan sevkiyatın yerini tespit eden Orhan Bey kardeşi Halime ve Alpleri ile birlikte sevkiyat yerine baskın yapıp, Bursa'ya girecek yardım malzemesi erzak ne varsa ateşe verdi. Bu baskınla Bursa'yı iyice köşeye sıkıştıran Orhan Bey, Bursa hayallerine iyice yaklaştı. Öte yandan toplanan toyda Osman Bey, Bursa Kuşatmasının komutasından Orhan'ı azletti.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet ( Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey),Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turasan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Erkan Bilben (Kanyumaz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)
KURULUŞ ORHAN 1. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi ŞARTLARI | Eş başvurusu, taksitler ve köy evi şartı... Noktasına virgülüne tüm detaylar
- EHLİYET YENİLEME RANDEVU ALMA: Eski tip sürücü belgesinde süre doluyor! Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?
- A Milli Futbol Takımı MAÇ TAKVİMİ 2025-2026 | Türkiye-Bulgaristan mücadelesi ne zaman, hangi kanalda?
- 30 Ekim A101 aktüel katalog: Bu hafta A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var?
- Emeklilik hesapları sil baştan! 200 bin TL avantaj fırsatı: Torba yasa ile prim oranı ve borçlanma tarifesi değişecek
- Tarım Kredi Market’te dev indirim! 5.399 TL’ye akıllı televizyon, 1.399 TL’ye dikey ısıtıcı fırsatı
- Kredi Kartı Borçları yeniden yapılandırılacak mı? Kredi kartlarına yapılandırma gelecek mi, son durum ne?
- 30 Ekim hava durumu raporu | Pastırma yazı kuraklıkla geldi: Türkiye’de yağışsız günler başlıyor! Sıcaklıklar fırlayacak
- YKS'de sistem değişiyor mu, nasıl uygulanacak? Açık uçlu sorular nasıl olacak?
- Bu yüzden başarısız oluyorsunuz! Kötü uykudan sonra beyin neden çalışmayı reddediyor?
- BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da 24 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Optik illüzyon: Yüz mü kedi mi? İlk gördüğünüz şey gerçekte kim olduğunuzu söylüyor