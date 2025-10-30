"Kuruluş Orhan" Türkiye ve Orta Doğu'da izleyiciyi ekrana kilitledi!

Nilüfer'in Ordugaha Gelmesi Orhan Bey'e Moral Oldu

Osman Bey'in herkesi toya çağırdığı haberinin geldiği ordugahta Şahinşah Bey'in başını çektiği grup bu duruma sevinirken Orhan Bey'in üzerindeki baskı da iyice arttı. Şehre bir sevkiyat olduğunu düşünen ve bunun nerden olduğunu ortaya çıkarmak için araştırmalar yapan Orhan Bey, ordugaha nilüfer Hatun'un gelmesiyle biraz olsun moral buldu.

Osman Bey'in Davetiyle Toplanan Toyda Sesler Yükseldi

Toplanan toyda Beyler komutada hata olduğunu söylerken, Şahinşah Bey komutanın değişmesi gerektiğini ifade etti. Cerkutay Bey ile bazı beyler de Orhan Bey'den yana tavır alırken Alaeddin Bey'in de komutada hata görürüm demesi Orhan Bey'i şaşırttı. Şahinşah Bey'in komutayı açık açık devralmak istemesinin ardından Osman Bey 2 gün düşünmek için zaman istedi.

Kaynak: ATV