Müge Anlı atv canlı izle! 16 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Sefa Soyalp'in kaybında cinayet şüphesi

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefa Soyalp'in büyük amcası Halil İbrahim Bey'de önemli açıklamalar!

"Yeğenimin kaybı ile yengemin eski eşine dikkat çekiyorum"

Eski kocasıyla yeniden evlilik yoluna giren Sibel Koç, annesine yönelik ikna çabasını, Müge Anlı İle Tatlı Sert yayının ardından da sürdürdü. Genç kadın, yeniden evlenmek için ailesini ikna etmeyi başarabilecek mi?

Kübra Şahin, can dostunu aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

"Ben çocuğumsun uyuyamıyorum!" diyen Şahin, gözyaşları içinde yardım istedi.

Amca Muharrem Soyalp, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaydı. "Ağabeyim yeğenimin öldürüldüğünü bilip üstünü örtmüş olabilir" açıklamasında bulundu.

Sefa Soyalp'in kaybında şüpheler ve iddialar...

"Yeğenimin kaybı ile yengemin eski eşine dikkat çekiyorum. Sefa'nın büyük amcası, Seray Hanım'ın eski eşinden korktu!" iddiasında bulundu.