Viral Galeri Viral Liste 6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı'da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı'da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

2018 yılında 22 yaşındayken İstanbul'dan sırra kadem basan Sefa Soyalp'ın kaybı araştırılmaya devam ederken, çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken baba Murat Soyalp, soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. Yıllarca oğlunun yurt dışında olduğunu iddia ederek peşine düşmediği yönünde eleştirilen Soyalp, hedefindeki kişilerden şikayetçi oldu. Peki Sefa Soyalp öldü mü, öldürüldü mü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2025 13:06
6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı’da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

2018 yılında kaybolan Sefa Soyalp'den 7 yıldır haber alınamıyor. Amca Muharrem Soyalp,"Ailesi yıllarca sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı’da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

Muharrem Soyalp, abisinden şüphelendiğini belirterek iddialarda bulundu. Canlı yayına katılan baba Murat Soyalp ve üvey anne Feray Hanım ise oğullarının hayatta olduğunu ve Kanada veya başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini iddia ederek kafa karıştırdı. Murat Soyalp'in çelişkili ifadeleri ve şüpheli davranışları gündeme oturdu.

6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı’da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

Sefa Soyalp'in kaybolma tarihi, araba kiralama şirketi kayıtlarının incelenmesi sonucu Temmuz 2019 olarak netleşti. Baba Murat Soyalp, oğlunun kaybolmadan önce arabasını sattığını ve cebinde 400 bin TL bulunduğunu iddia ederek, "Parasını yediler" dedi. Müge Anlı ise bu paranın Sefa'nın yurt dışına (Kanada'ya) gitmesi için yeterli olmayacağını belirterek, yasal uçuşun bile yaklaşık 40 bin TL tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine Murat Soyalp, Sefa'nın yurt dışına gitmek için "telefonunu satmış olabilir" şeklinde yeni bir tahminde bulundu. Ayrıca polisin kendisine "Oğlun yurt dışında olabilir" dediğini iddia etti. Ancak Müge Anlı'nın Kırıkkale'deki polislerle yaptığı görüşmede bu iddia yalanlandı.

6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı’da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

Bugün ise olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Murat Soyalp'in emekli emniyet müdürü akrabası yayına bağlandı. 2021 yılında kendisine Sefa'yı sorduklarında "Sefa İstanbul'da çalışıyor" dediğini söyledi.

6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı’da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

2022 yılında ise başka bir akrabasının Kırıkkale'ye gittiğini Murat'ın ona da "Sefa, Kırıkkale'de dükkan açtı onun başında duruyor" dediğini anlattı.

SON DAKİKA