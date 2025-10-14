6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı’da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?

Sefa Soyalp'in kaybolma tarihi, araba kiralama şirketi kayıtlarının incelenmesi sonucu Temmuz 2019 olarak netleşti. Baba Murat Soyalp, oğlunun kaybolmadan önce arabasını sattığını ve cebinde 400 bin TL bulunduğunu iddia ederek, "Parasını yediler" dedi. Müge Anlı ise bu paranın Sefa'nın yurt dışına (Kanada'ya) gitmesi için yeterli olmayacağını belirterek, yasal uçuşun bile yaklaşık 40 bin TL tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine Murat Soyalp, Sefa'nın yurt dışına gitmek için "telefonunu satmış olabilir" şeklinde yeni bir tahminde bulundu. Ayrıca polisin kendisine "Oğlun yurt dışında olabilir" dediğini iddia etti. Ancak Müge Anlı'nın Kırıkkale'deki polislerle yaptığı görüşmede bu iddia yalanlandı.