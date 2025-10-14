6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düştü! Müge Anlı'da aranan Sefa Soyalp öldürüldü mü?
2018 yılında 22 yaşındayken İstanbul'dan sırra kadem basan Sefa Soyalp'ın kaybı araştırılmaya devam ederken, çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken baba Murat Soyalp, soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. Yıllarca oğlunun yurt dışında olduğunu iddia ederek peşine düşmediği yönünde eleştirilen Soyalp, hedefindeki kişilerden şikayetçi oldu. Peki Sefa Soyalp öldü mü, öldürüldü mü? İşte detaylar...
