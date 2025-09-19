atv Müge Anlı canlı yayın! 19 Eylül 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlu yanında ölen babadan itiraf niteliğinde ifadeler...''Odada masa fırlattım ama nereye attığımı bilmiyorum''

Birol Dovanbek'in kuşkularla dolu ölümüyle ilgili şüphe bulutlarını üzerine çeken baba Cemal Dovanbek, programdan sonra Ankara'da bir otel odasına döndü. Oğlunu öldürmediğini söylerken, psikolojisinin bozulduğunu dışarı bile çıkamadığını söyledi.

Kafatası göçüğü fırlatılan masadan sonra mı oluştu? Cinayet iddialarının odağındaki baba canlı yayında...

Birol Dovanbek canlı yayında... Oğlu Birol Dovanbek'le bir sorun yaşamadığını, oğlunun birçok ilaç içtiğini kendisinin müdahale ettiğini sonra uyuduklarını anlattı.

Oğlunun hayatından endişe ediyordu. 32 yaşındaki genç adam bulundu.

Yayına gelen endişeli anne oğlunun hayatından endişe ediyordu. Müge Anlı müjdeli haberi verdi oğlu sağ salim bulundu. Askere gittiği öğrenilen genç adamın, zor günler geçirdiği konuşuldu.

İddiaların odağındaki üfürükçü canlı yayında... Muhammet Kurtgöz'ü kandırıp 38 yıllık yuvasından mı kopardı?

Ayşe Kurtgöz 38 yıllık hayat arkadaşı Muhammet Kurtgöz'ün bir üfürükçü tarafından çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Muhammet Kurtgöz'ün üfürükçü yüzünden üfürükçü olduğunu da iddia etti.