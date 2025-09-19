19 Eylül 2025, Cuma
Haberler Televizyon Haberleri Can Borcu 25. bölüm: Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!

Can Borcu 25. bölüm: Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 11:24
ABONE OL
Can Borcu 25. bölüm: Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte dizinin 25. bölümüne dair ipuçları...

Can Borcu'nun yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı...

25.Bölüm Özeti:

Handan, Emel'in iftirasıyla Mehmet'i öldürmek suçuyla ifadeye götürülmektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mehmet ise ofisten aldığı kayıtlar ışığında kendini ve şirketi kurtarmaya çok yaklaşmıştır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yekta'nın tesadüfen Mehmet'i görüp, onun sağ olduğunu Emel'e söylemesi yine tüm planları alt üst eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Artık Mehmet için elindeki delillerle yetinerek ortaya çıkma vaktidir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Handan asılsız suçlamalardan kurtulup Mehmet'e kavuşurken onları şirkette kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör