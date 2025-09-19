Can Borcu 25. bölüm: Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte dizinin 25. bölümüne dair ipuçları...
Can Borcu'nun yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı...
25.Bölüm Özeti:
Handan, Emel'in iftirasıyla Mehmet'i öldürmek suçuyla ifadeye götürülmektedir.
Mehmet ise ofisten aldığı kayıtlar ışığında kendini ve şirketi kurtarmaya çok yaklaşmıştır.
Yekta'nın tesadüfen Mehmet'i görüp, onun sağ olduğunu Emel'e söylemesi yine tüm planları alt üst eder.
Artık Mehmet için elindeki delillerle yetinerek ortaya çıkma vaktidir.
Handan asılsız suçlamalardan kurtulup Mehmet'e kavuşurken onları şirkette kötü bir sürpriz beklemektedir.
