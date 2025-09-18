Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

"HAPLAR BÜTÜN OTELE DAĞITILIYORMUŞ"

Stüdyoda Özel bir tıp merkezinde baba ve tüm ailenin kullandığı iddia ettiği kötüye kullanıldığı düşünülen ilaç detayı kafa karıştırmıştı. Cemal Dovanbek kendisinin ve ailesinin aynı doktordan reçete usulüyle ilaç alındığını ve bu ilaca bağımlı olduğunu anlatmıştı.

Yayın sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Müge Anlı baba Cemal Dovanbek'in bu ilaçları oteldeki tüm arkadaşlarına dağıttığını ifade etti.