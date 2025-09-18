18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal'den itiraf gibi sözler...

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal'den itiraf gibi sözler...

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Birol Dovanbek cinayeti, izleyicilerin merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Oğlunu öldürdüğü iddia edilen Cemal Dovanbek, program sırasında itiraf niteliğinde ifadeler verdi. Hem oğlunun hem de kendi vücudunda oluşan yara izlerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, gözler çıkacak otopsi raporuna çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:40
Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

Yozgat'ta yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk babası Birol Dovanbek,12 Ağustos'ta babasıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, genç adamın eşi ve annesi, soluğu Müge Anlı'da aldı. Oğlunun cenazesine katılmayan baba Cemal Dovanbek ise hakkındaki iddialarla şüphe oklarını üzerine çekti.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

Birol'un eşi Özgül Dovanbek ve annesi Birsel Çirkinköse, genç adamın babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, çelişkili bir detay olarak öne çıktı.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

Otel odasının adeta bir savaş alanına döndüğü olayda, Cemal Dovanbek günler sonra canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Halüsinasyon gördüğünü iddia ettiği ilaçları artık kullanmayan Cemal, yayına daha ciddi bir şekilde katıldı.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

YARA İZLERİ NASIL OLUŞTU?

Anlı, otopsi raporunun henüz çıkmadığını belirtirken önemli bir gelişmeyi izleyicilerle paylaştı. Programda, Birol'un babası Cemal Dovanbek'in parmağındaki bir yüzüğün otel odasında fırlatılmış şekilde bulunduğu ifade edildi.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

YÜZÜK DETAYI...

Bu yüzüğün, Birol'un kafatasındaki kırıkla uyuşup uyuşmadığının inceleneceği aktarıldı. Ayrıca Cemal Dovanbek'in vücudunda başka yaralar olduğu ve olayla ilgili beyaz masayla ilgili çarpıcı ifadelerin ortaya çıktığı belirtildi.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

MASA FIRLATTIĞINI HATIRLADI

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, odaya üçüncü bir şahsın girmediği belirtildi. Programda konuşan Cemal Dovanbek, odada bulunan beyaz masa hakkında, "Masayı fırlattım ama nereye fırlattım bilmiyorum. Hatırlamadığım şeyler olabilir. Masanın üzerine mi düştüm başka yere mi düştüm bilmiyorum. Odada bulunan kanlı yastık kılıfı omzumdaki yaranın kanaması sonucunda oldu." dedi.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

"HAPLAR BÜTÜN OTELE DAĞITILIYORMUŞ"

Stüdyoda Özel bir tıp merkezinde baba ve tüm ailenin kullandığı iddia ettiği kötüye kullanıldığı düşünülen ilaç detayı kafa karıştırmıştı. Cemal Dovanbek kendisinin ve ailesinin aynı doktordan reçete usulüyle ilaç alındığını ve bu ilaca bağımlı olduğunu anlatmıştı.

Yayın sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Müge Anlı baba Cemal Dovanbek'in bu ilaçları oteldeki tüm arkadaşlarına dağıttığını ifade etti.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

"OĞLUNU DÖVDÜĞÜNE ÇOK ŞAHİT OLDUM"

Canlı yayına bağlanan bir izleyici baba Cemal Dovanbek'in oğlunu daha önce de defalarca kez dövdüğünü ifade etti. İzleyici öte yandan bir başka çocuğunda Cemal Dovanbek'ten kurtardıklarını belirtti.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

Birol'un eşi Özgül Dovanbek ise iki çocuğuyla ortada kaldığını belirterek, Cemal'in elini kolunu sallayarak mendil sattığını ve özgürce dolaştığını ifade etti.

Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal’den itiraf gibi sözler...

Birol'un eşi Cemal'in tutuklanmasını talep ettiğini de sözlerine ekledi. Soruşturmanın devam ettiği olayda, otopsi raporu ve uzman incelemeleri merakla bekleniyor.