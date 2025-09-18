18 Eylül 2025, Perşembe
Müge Anlı Birol Dovanbek cinayeti: Otopsi raporu çıktı mı? Baba Cemal'den itiraf gibi sözler...
Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Birol Dovanbek cinayeti, izleyicilerin merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Oğlunu öldürdüğü iddia edilen Cemal Dovanbek, program sırasında itiraf niteliğinde ifadeler verdi. Hem oğlunun hem de kendi vücudunda oluşan yara izlerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, gözler çıkacak otopsi raporuna çevrildi.
Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:40