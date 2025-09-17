2019 yılında sırra kadem bastı! Müge Anlı’daki Sevda Heyretengiz kaybında hayrete düşüren iddialar...

17 Eylül 2025, Çarşamba
Giriş: 17.09.2025 11:56 Güncelleme: 17.09.2025 12:06
2019 yılında ortadan kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Heyretengiz’in kaybında sır perdesi aralanıyor. Erdinç Uslu ile evli olduğu söylenen Sevda’nın annesi, şüphe oklarını damadı ve dünürüne yöneltmişti. Bugün ise Müge Anlı yayınına bağlanan kişiler, hayrete düşüren iddialarda bulundu.

İki çocuk annesi Sevda Heyretengiz, 2019 yılında aniden ortadan kaybolmuştu. Ailesi, 5 yıldır kızlarından hiçbir haber alamamanın üzüntüsüyle Müge Anlı'nın programına başvurdu. Annesi, kızını bulmak için her türlü çabayı gösterirken, kuşkularını damadı ve dünürüne yöneltti.

İHANET İDDİASI

Sevda'nın eşi Erdinç Uslu, evliliklerinin iyi gitmediğini ve Sevda'nın kendisini sosyal medyada aldattığını iddia etti. Uslu'nun, ihanet delili olarak bir fotoğrafı aileye gönderdiği öne sürüldü ancak fotoğrafın ortada olmadığı bilgisine ulaşıldı.

SES KAYDI KİME AİT?

Ayrıca Sevda'nın kaybolmadan önce eşi Erdinç Uslu'ya bir ses kaydı gönderdiği ve bu ses kaydında kendisini öldü bilmelerini ve boşanmak istediğini söylediği belirtildi. Ancak, anne ve ablası ise o sesin Sevda'ya ait olmadığını öne sürdü.

Müge Anlı programında ayrıca, Sevda'nın günlüğünden notlar da paylaşıldı. Günlükte Sevda'nın sevilmek istediğine dair ifadeler yer alırken, eş Erdinç Uslu'nun neden boşanmadığı tartışma konusu oldu.

KOMŞULARI KONUŞTU

Sevda Heyretengiz'in kayınpederi mahalledeki bir camide cenaze sırasında bir yakınının gelininin yabancı uyruklu biriyle kaçtığını ve Sultanbeyli'de olduğunu söylediğini iddia etti. Müge Anlı ekibi 22 yaşındaki kadının komşularıyla konuştu.

"SEVDA İLE EVLENDİK" DİYEN KİM?

Komşular genç kadının çocuklarına düşkün olduğunu ve kaçmak için bir sebebinin olmadığını belirtti. Öte yandan Sevda'nın komşularından biri yabancı uyruklu bir adamın Sevda'nın annesini onun yanındayken aradığını "Sevda ile evlendik" şeklinde konuştuğunu belirtti. Telefon numarasının daha sonra kendilerini engellediklerini belirtti.

Müge Anlı ve ekibi, kayıp genç kadını bulmak ve olayın perde arkasını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

