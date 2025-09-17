2019 yılında sırra kadem bastı! Müge Anlı’daki Sevda Heyretengiz kaybında hayrete düşüren iddialar...

"SEVDA İLE EVLENDİK" DİYEN KİM?

Komşular genç kadının çocuklarına düşkün olduğunu ve kaçmak için bir sebebinin olmadığını belirtti. Öte yandan Sevda'nın komşularından biri yabancı uyruklu bir adamın Sevda'nın annesini onun yanındayken aradığını "Sevda ile evlendik" şeklinde konuştuğunu belirtti. Telefon numarasının daha sonra kendilerini engellediklerini belirtti.

Müge Anlı ve ekibi, kayıp genç kadını bulmak ve olayın perde arkasını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ATV