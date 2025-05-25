Geleceğin entelektüelleri büyük finalde buluştu!

(foto- ekran görüntüsü - atv)

Sorunun yanıtını 5 okulun öğrencileri de C şıkkını işaretleyerek doğru yanıtladı.

(foto- ekran görüntüsü - atv)

MÜSLÜMANLARA BIRAKILAN 2 MİRAS!

Sıradaki soruyu soran ünlü isim ise Nihat Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu, "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed kitabına göre Peygamber Efendimiz'in 'Size sımsıkı sarıldığınız takdirde dalalete düşmeyeceğiniz gayet açık ve seçik iki miras bırakıyorum.' diye buyurduğu iki miras nedir?" sorusunu sordu.

Soruyu en hızlı butona basarak yanıtlamaya hak kazanan Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu. Soruyu yanıtlayan Aynur Çobanlı, "Allah'ın kelamı ve Peygamber'in sünneti" dedi.

Soruyu doğru cevabını açıklayan Nihat Hatipoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünneti… Bu söz bize şunu hatırlatıyor: Hayat karmaşık olabilir. Yollar zaman zaman karışabilir. Ama elimizde iki pusulamız var: Kur'an ve Rabbimizin kelamı, Peygamber Efendimiz'in sünneti. Bu iki emanete tutunursak doğruyu yanlıştan ayırabiliriz. İç huzurumuzu ve yolumuzu da kaybetmeyiz. İşte bu nedenle Kur'an ve sünnet bizim en sağlam rehberimizdir."