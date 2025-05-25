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Geleceğin entelektüelleri büyük finalde buluştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 13:56 Güncelleme: 25.05.2025 22:32
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Geleceğin entelektüelleri büyük finalde buluştu!

Tüm Türkiye’den 25.000 lise öğrencisinin başvurduğu ve 5 ay süren zorlu maratonun finali, atv ekranlarında kıyasıya bir rekabetle tamamlandı. Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın galibi, 370 puanla Ankara Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi oldu. Birincilik ödülü olarak öğrencilere 200 bin TL takdim edildi. Yarışma finalinin en çok konuşulan sorusu ise Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey’i Burak Özçivit’ten geldi. Özçivit, “Beylikten Cihan İmparatorluğu’na” adlı eserde yer alan kritik bir savaşı sordu; bu özel an izleyenlerden büyük ilgi görürken işte merak edilen sorunun yanıtı...

Cem Öğretir'in moderatörlüğünde, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmanın final heyecanı atv ekranlarında naklen yayınlandı.

Yarışmada Ankara Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi öğrencileri 370 puanla birinci oldu. Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi 250 puanla 2'nci, Sakarya Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmamhatip Lisesi 190 puanla 3'üncü, Tokat Özel Bilgi Okulları Fen Lisesi 170 puanla 4'üncü olurken Sivas Fen Lisesi öğrencileri 130 puanla 5. oldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

(foto- ekran görüntüsü - atv)(foto- ekran görüntüsü - atv)

İŞTE MERAK EDİLEN O SORU

Yarışma finalinin en çok konuşulan sorusu ise Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit'ten geldi. Özçivit, "Beylikten Cihan İmparatorluğu'na adlı eserde bahsi geçen Osmanlı-Safevî arasında yapılan ve Mısır'a kadar Doğu yolunu Osman Devleti'ne açan savaş hangisidir?" sorusunu sordu.

Ankara Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi öğrencileri butona en hızlı basarak soruyu yanıtlamaya hak kazandı.

(foto- ekran görüntüsü - atv)(foto- ekran görüntüsü - atv)

Sözü edilen savaşın cevabını veren Hasan Aktepe, "Çaldıran Savaşı" olduğunu söyleyerek olayı şöyle anlattı:

"Şah İsmail ile Memlük ittifakı vardı. Şah İsmail'in yenilmesiyle Mısır yolu açılmış oldu Yavuz Sultan Selim'e. Böylelikle Mısır'a sefer yapılabildi."

(foto- ekran görüntüsü - atv)(foto- ekran görüntüsü - atv)

DEDE KORKUT SORUSUNDA MERAKLANDIRAN YANIT

Yine Diriliş Osman dizisinde rol alan başarılı oyuncu Özge Törer'in sorduğu Dede Korkut hikayelerine ilişkin soru ise şöyle:

"Ak sakallı değerli canım baba biliyor musun neler oldu? Küfür söz söyledim. Yüce Allah'a hoş gelmedi. Gök yüzündeki al kanatlı Azrail'e emreyledi. Azrail uçup geldi ve benim akça göğsüme basıp kondu. Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Baba, senden can alabilir miyim, verir misin?

Okuduğum bu manzume Dede Korkut hikayelerinden hangisine aittir?

A) Uşun Kocaoğlu - Segrek
B) Bamsı Beyrek - (Bekiloğlu Emren)
C) Duha Kocaoğlu - Delidumrul
D) Kanlı Koca Oğlu - Kanturalı

Yarışmacılar cevaplarını işaretledikten sonra merakla beklenen sorunun yanıtını yine Törer açıkladı. Törer, "Ne güçlü bir yakarış değil mi? Ölümle yüzleşen gencin, çaresizce babasına sığınması... Türk dilinin en önemli eserlerinden olan bu anlatım, "Duha Kocaoğlu - Delidumrul" hikayesindendi." dedi.

(foto- ekran görüntüsü - atv)(foto- ekran görüntüsü - atv)

Sorunun yanıtını 5 okulun öğrencileri de C şıkkını işaretleyerek doğru yanıtladı.

(foto- ekran görüntüsü - atv)(foto- ekran görüntüsü - atv)

MÜSLÜMANLARA BIRAKILAN 2 MİRAS!

Sıradaki soruyu soran ünlü isim ise Nihat Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu, "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed kitabına göre Peygamber Efendimiz'in 'Size sımsıkı sarıldığınız takdirde dalalete düşmeyeceğiniz gayet açık ve seçik iki miras bırakıyorum.' diye buyurduğu iki miras nedir?" sorusunu sordu.

Soruyu en hızlı butona basarak yanıtlamaya hak kazanan Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu. Soruyu yanıtlayan Aynur Çobanlı, "Allah'ın kelamı ve Peygamber'in sünneti" dedi.

Soruyu doğru cevabını açıklayan Nihat Hatipoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünneti… Bu söz bize şunu hatırlatıyor: Hayat karmaşık olabilir. Yollar zaman zaman karışabilir. Ama elimizde iki pusulamız var: Kur'an ve Rabbimizin kelamı, Peygamber Efendimiz'in sünneti. Bu iki emanete tutunursak doğruyu yanlıştan ayırabiliriz. İç huzurumuzu ve yolumuzu da kaybetmeyiz. İşte bu nedenle Kur'an ve sünnet bizim en sağlam rehberimizdir."

(foto- ekran görüntüsü - atv)(foto- ekran görüntüsü - atv)

Böylelikle soruyu doğru yanıtlayarak 10 puan kazanan Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu.

TÜRKİYE ENTELEKTÜEL OYUNLARI LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI FİNAL

Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor. Sadece bir yarışma yapmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için de önemli bir adımlar atıyor.

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