TEO "Türkiye Entelektüel Oyunları" Liseler Arası Bilgi Yarışması Finali atv ekranlarında!
Geleceğin entelektüelleri liseler arası bilgi yarışmasında buluşuyor. Tüm Türkiye’den 25.000 lise öğrencisinin başvurduğu 5 aylık maratonun büyük finali Pazar akşamı atv ekranlarında yayınlanacak.
Cem Öğretir'in moderatörlüğünde, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmanın final heyecanı atv ekranlarında izlenecek. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.
TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefliyor.
Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor.
Sadece bir yarışma yapmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için de önemli bir adımlar atıyor.
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