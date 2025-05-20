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Bir Gece Masalı'nda bebek heyecanı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 08:48
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Bir Gece Masalı’nda bebek heyecanı!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için heyecan dorukta. İşte sevilen dizinin 33. bölümüne dair ipuçları...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir.

Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.

Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır.

Ancak bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERİ

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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