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Müge Anlı 10 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Mehmet Çetin olayında gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 12:40 Güncelleme: 20.05.2025 12:56
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Müge Anlı 10 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Mehmet Çetin olayında gözaltı kararı

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin olayı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Günlerdir itiraf etmesi beklenen Mehmet Çetin’in yakın arkadaşı Bayram Akçay ve eşi Derya, canlı yayında gözaltına alındı. Öte yandan, programda ortaya çıkan Arda isimli çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili iki kişi, eş zamanlı operasyonla emniyete götürüldü.

10 yıl önce gizemli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, uzun bir aradan sonra Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme geldi. Mehmet Çetin, 2013 yılında Isparta'da kaybolmuş ve yıllardır hiçbir iz bulunamamıştı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ailesi, oğullarının kaybolmasının ardında bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor. Ailenin iddialarına göre, Mehmet'in kaybolduğu dönemde yakın arkadaşı Bayram Akçay, "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde açıklamalar yaparak olayı gizlemeye çalıştı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Programda ayrıca, Mehmet Çetin'in kaybolduğu gün saat 19:22'de Bayram Akçay'ın eşi Derya Çetin'i aradığı ve ikili arasında 40 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği tespit edildi. Derya Çetin, bu görüşmeyi hatırlamadığını ve ertesi güne kadar telefonunu hiç kullanmadığını belirtti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Mehmet Çetin'in akıbeti araştırılırken, dosya beklenmedik bir şekilde başka bir kayıp vakasına dönüştü. Programda ismi geçen bir diğer kişi olan Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Hüseyin, 9 yaşındaki engelli üvey çocuğunun ölümünde şüpheli olarak anılıyordu.

Hüseyin'in eşi Fatma, yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 9 yaşındaki engelli oğlu Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak Fatma, bu şikayetini ertesi gün geri çekmişti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

EŞ ZAMANLI GÖZALTI OPERASYONU

Bugün ise Müge Anlı, herkesin içini rahatlatacak bir gelişmeyi açıkladı. Savcılık bu konuyla ilgili de soruşturma başlattı. Canlı yayında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Hüseyin ve Fatma'yı, ardından da Tarık Berber isimli şahsı gözaltına aldı.

Hüseyin'in son sözleri, "Eşimi seviyorum. İfademi değiştirmeyeceğim." oldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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