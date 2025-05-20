Müge Anlı 10 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Mehmet Çetin olayında gözaltı kararı

Kaynak: ATV

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Mehmet Çetin'in akıbeti araştırılırken, dosya beklenmedik bir şekilde başka bir kayıp vakasına dönüştü. Programda ismi geçen bir diğer kişi olan Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Hüseyin, 9 yaşındaki engelli üvey çocuğunun ölümünde şüpheli olarak anılıyordu.

Hüseyin'in eşi Fatma, yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 9 yaşındaki engelli oğlu Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak Fatma, bu şikayetini ertesi gün geri çekmişti.