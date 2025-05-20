Müge Anlı 10 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Mehmet Çetin olayında gözaltı kararı
Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin olayı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Günlerdir itiraf etmesi beklenen Mehmet Çetin’in yakın arkadaşı Bayram Akçay ve eşi Derya, canlı yayında gözaltına alındı. Öte yandan, programda ortaya çıkan Arda isimli çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili iki kişi, eş zamanlı operasyonla emniyete götürüldü.
10 yıl önce gizemli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, uzun bir aradan sonra Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme geldi. Mehmet Çetin, 2013 yılında Isparta'da kaybolmuş ve yıllardır hiçbir iz bulunamamıştı.
Ailesi, oğullarının kaybolmasının ardında bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor. Ailenin iddialarına göre, Mehmet'in kaybolduğu dönemde yakın arkadaşı Bayram Akçay, "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde açıklamalar yaparak olayı gizlemeye çalıştı.
Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.
Programda ayrıca, Mehmet Çetin'in kaybolduğu gün saat 19:22'de Bayram Akçay'ın eşi Derya Çetin'i aradığı ve ikili arasında 40 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği tespit edildi. Derya Çetin, bu görüşmeyi hatırlamadığını ve ertesi güne kadar telefonunu hiç kullanmadığını belirtti.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Mehmet Çetin'in akıbeti araştırılırken, dosya beklenmedik bir şekilde başka bir kayıp vakasına dönüştü. Programda ismi geçen bir diğer kişi olan Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Hüseyin, 9 yaşındaki engelli üvey çocuğunun ölümünde şüpheli olarak anılıyordu.
Hüseyin'in eşi Fatma, yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 9 yaşındaki engelli oğlu Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak Fatma, bu şikayetini ertesi gün geri çekmişti.
EŞ ZAMANLI GÖZALTI OPERASYONU
Bugün ise Müge Anlı, herkesin içini rahatlatacak bir gelişmeyi açıkladı. Savcılık bu konuyla ilgili de soruşturma başlattı. Canlı yayında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Hüseyin ve Fatma'yı, ardından da Tarık Berber isimli şahsı gözaltına aldı.
Hüseyin'in son sözleri, "Eşimi seviyorum. İfademi değiştirmeyeceğim." oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sinek istilasına son verin: İşte evinizden sinekleri kovmanın sırrı
- 2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
- 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı
- Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
- GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Hikayeleriyle tüyler ürperten 7 terk edilmiş yer!
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!