Müge Anlı ATV canlı izle! 20 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekne turu yapıp karaya indikten sonra kayboldu. Halide Diştaş kaybının 9. Gününde bulundu.

10 Mayıs günü kızlarıyla tekne turu yapıp karaya indikten sonra ortadan kaybolan Halide Diştaş'tan bir iz bulmak adına ekip Antalya Kemer'deydi. Adım adım iz sürüldü. Müjdeli haber geldi. Halide Diştaş kaybının 9. Gününde bulundu.

12 yaşındaki Mustafa Bakır aranıyor...

Suriye uyruklu Mustafa Bakır 17 Mayıs Cumartesi günü Pendik'ten kayboldu.

Cenazesi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu. Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayete kurban gittiği öğrenildi.

3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Meliha Veske'nin 10 yıl önce kiraladığı evine girildi ve gerçek ortaya çıktı. Kimsenin bilmediği o evde Hüseyin Okumuşoğlu'nun cenazesi parçalanmış halde derin dondurucuda bulundu.

Bayram Akçay hakkında konuşan bir başka tanık konuştu. ''Derya'nın numarasını başkalarına dağıttığını biliyorum''

Mehmet Çetin'in kaybında şüphe oklarının yöneldiği Bayram Akçay hakkında bildiklerini anlatan Halil Orhan, 'Bayram'ın her söylediği yalandır' dedi.