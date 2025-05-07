Bir Gece Masalı'nda Canfeza kaçırıldı! "Mahir operasyondan sağ dönmeyecek"

Kaynak: ATV

Teklifi reddeden Efsane'ye araba çarpar ve erken doğum olur. Bebeğin durumu kritiktir. Ferman ise Asaf Bey'in öz oğlu olmadığını öğrenir. Bir diğer tarafta ise Canfeza kaçırılır. Mahir onu bir depo da kanlar içinde bulur.

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