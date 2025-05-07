Müge Anlı ATV canlı yayın! 7 Mayıs 2015 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 yıllık yuva sarsıldı en çok çocuklar etkilendi. Mehmet, 23 gün sonra çocuklarına sarıldı.

4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu da alıp 11 yıllık yuvasını terk eden Zeynep Ataş 23 gün sonra bulunmuştu. Evine geri dönmeyeceğini, eşinden boşanacağını söyledi. Yayının ardından Mehmet Ataş günlerdir görmediği evlatlarına kavuştu.

Aile Bakanlığı yayını ihbar kabul etti. Ataş çiftinin çocukları için harekete geçildi.

23 sene önce terk ettiği çocuklarından biri karşısında. Baba ve kızı canlı yayında yüzleşiyor...

7 çocuğunu bırakıp gitmişti. 23 yıllık eşine seslenmek için yayına geldi. Eşi Aynur eve geri dönmeyeceğini, boşanacağını söyledi. Yayına gelen kızı ise, babasının kendisine ve kardeşlerine hiç bakmadığını ablasının kaybolduğunu söyledi.

Mehmet Çetin'in arkadaşı Mutlu Aydoğan konuştu. ''Beni ölü gösterecekler, hayat sigortasından para alacağım diyordu''

Farklı tanıklar ve iddialarını yönelttikleri ortak isim... Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in kuşku oklarının yöneldiği arkadaşı Bayram Akçay ve Mehmet Çetin'in zengin olma planları vardı diyen arkadaşı ekibe konuştu.