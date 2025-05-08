ATV Müge Anlı canlı yayın! 8 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üzerine yapılan ölüm planını anlattığı arkadaşı canlı yayında... Mehmet Çetin cinayete mi kurban gitti?

Farklı tanıklar ve iddialarını yönelttikleri ortak isim. Yeni soru işaretleri... Mehmet Çetin'in arkadaşından dikkat çeken açıklamalar...

Soruşturmanın seyrini değiştirecek telefon görüşmesi açığa çıktı. Bayram Akçay ve akrabası yüzleşiyor...

Bayram ve akrabası Süleyman canlı yayında yüzleşiyor. Süleyman Bey, Mehmet ile ilgili konuşmalarını ses kaydına aldığını söyledi. Mehmet Akçay bu konuşmalar için montaj olabilir dedi.

11 yıllık yuvasını terk etti, çocukları babalarında kalsın dedi. 3 küçük çocuk için düğmeye basıldı.

11 yıllık yuvasını terk edip giden Zeynep Ataş bulunmuştu. Eşinden boşanmak istediğini söyledi. Eşi ise çocukları kendisine vermeyeceğini, yurda vermek istediğini söyledi. Aile Bakanlığı harekete geçti ve inceleme başlattı.

68 yaşındaki Ekatarina Novakova aranıyor...

İstanbul Ümraniye'den kayıplara karıştı. Alzheimer başlangıcı olan kadından üç gündür haber alınamıyor.