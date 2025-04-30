Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Bala Hatun’un evlatlarını kurtarma mücadelesi

Kaynak: ATV

OSMAN BEY MOĞOL KAMPINA SIZDI

Osman Bey ise, "Yeise düşmeyin! Öyle ya da böyle evlatlarımızı geri alacağız ve bir daha hanemize bulaşamayacaklar!" sözleriyle yemin etti. Gizlice Moğol kampına sızan Osman Bey ve Apleri, askerleri tek tek etkisiz hale getirdi.

Osman Bey, attığı okla Orhan Bey'in bağlı olduğu ipleri kopararak kurtuluşu başlattı. "Bu çakal mekânını yıkıp başlarına viran edeceğiz!" diyerek saldırı emrini verdi.