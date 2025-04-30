Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Bala Hatun'un evlatlarını kurtarma mücadelesi
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 190'ncı yeni bölümünde 30 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekrana gelen Kuruluş Osman'da bu hafta büyük bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Komutan Cladius ve Kuçar’ın kurduğu tuzaktan sağ kurtulan Osman Bey, Kayı Obası’na döner dönmez oğlu Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u kurtarmak için yola çıktı.
atv'nin Çarşamba akşamlarının en çok izlenen ve sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Osman Bey, iz sürdüğü Bala Hatun'un yaralı şekilde obaya gönderdiği Gonca Hatun'la karşılaştı. Bala Hatun ve Halime'nin Kızılca Pınar mevkiinde olduğunu öğrenen Osman Bey, hemen yola çıktı.
Bu bölgede Bala Hatun ve Halime'yi Moğol askerleriyle savaşırken gören Osman Bey, derhal harekete geçti. Kıyasıya süren çatışmada Osman Bey'in gelişiyle Moğollar bozguna uğratıldı.
OSMAN BEY EVLATLARINI KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Savaşın ardından yaralı bir Moğol askerinden Alaeddin Bey ve Orhan Bey'in tutsak tutulduğu yeri öğrenen Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçti. Derin bir üzüntüyle konuşan Bala Hatun, "Osman, bir evlat acısı daha yaşamadan evlatlarımızı alalım" diyerek kararlılığını ortaya koydu.
OSMAN BEY MOĞOL KAMPINA SIZDI
Osman Bey ise, "Yeise düşmeyin! Öyle ya da böyle evlatlarımızı geri alacağız ve bir daha hanemize bulaşamayacaklar!" sözleriyle yemin etti. Gizlice Moğol kampına sızan Osman Bey ve Apleri, askerleri tek tek etkisiz hale getirdi.
Osman Bey, attığı okla Orhan Bey'in bağlı olduğu ipleri kopararak kurtuluşu başlattı. "Bu çakal mekânını yıkıp başlarına viran edeceğiz!" diyerek saldırı emrini verdi.
EVLATLARINI KURTARMAYI BAŞARDI
Yoğun çatışmaların ardından Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını sağ salim kurtarmayı başardı. Bu anlar ekran başındaki izleyiciye soluksuz anlar yaşattı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman', bu bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti.
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