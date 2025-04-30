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"Turgut Alp" Kuruluş Osman'da! Ünlü oyuncu efsane rolüyle geri döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 10:16 Güncelleme: 30.04.2025 10:57
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Turgut Alp Kuruluş Osman’da! Ünlü oyuncu efsane rolüyle geri döndü

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, seyircisine büyük bir sürpriz yaparak unutulmaz karakter Turgut Alp’i canlandıran ünlü oyuncunun kadroya katıldığını duyurdu.

Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM 3. FRAGMAN

6. Sezonunda olan dizi, seyircisine büyük bir sürpriz yaparak unutulmaz karakter Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katıldığını duyurdu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

CENGİZ COŞKUN EFSANE ROLÜYLE GERİ DÖNDÜ!

Bu güçlü geri dönüş Kuruluş Osman hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Cengiz Coşkun'un yeniden Turgut Alp karakteriyle ekrana gelmesi, dizinin hikâyesine yeni bir derinlik katarken, izleyicilerin ilgisini daha da artırdı.

Kuruluş Osman, tarihi atmosferi, savaş sahneleri ve karakter gelişimleriyle dikkat çekerken, Turgut Alp'in yeniden yer alacağı bölümler dizinin yapısını daha da güçlendirecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Cesareti ve liderlik özellikleriyle bilinen Turgut Alp'in, Osman Bey ile nasıl bir yolda ilerleyeceği ve dizideki yeni gelişmelere nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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