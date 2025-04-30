"Turgut Alp" Kuruluş Osman'da! Ünlü oyuncu efsane rolüyle geri döndü

Kaynak: ATV

Cesareti ve liderlik özellikleriyle bilinen Turgut Alp'in, Osman Bey ile nasıl bir yolda ilerleyeceği ve dizideki yeni gelişmelere nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.