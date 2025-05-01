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Can Borcu'nun genç yıldızları setten paylaştı! Dikkat çeken kare

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 13:41
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Can Borcu’nun genç yıldızları setten paylaştı! Dikkat çeken kare

ATV'nin sevilen dizilerinden Can Borcu'nun genç yıldızları İlber Uygar Kaboğlu (Rüzgar) ve Berna Cındıl'ın (Defne) setten paylaştıkları kareler dikkat çekti. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Can Borcu'nda iki kardeşi canlandıran genç yıldızlar oyunculuklarıyla büyük beğeni topluyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi NTC Medya imzalı Can Borcu dizisinin genç oyuncuları İlber Uygar Kaboğlu (Rüzgar) ve Berna Cındıl (Defne), setten paylaştıkları samimi karelerle dikkat çekti.

Dizide iki kardeşi canlandıran genç yetenekler uyumlarıyla da beğeni topluyorlar. Kamera arkasında da enerjileriyle göz dolduran genç oyuncular başarılarından dolayı çok mutlular.

Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam edecek ve sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo ortaya çıkacak.

Can Borcu her cumartesi atv ekranlarında.

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Can Borcu’nun genç yıldızları setten paylaştı! Dikkat çeken kare Can Borcu’nun genç yıldızları setten paylaştı! Dikkat çeken kare Can Borcu’nun genç yıldızları setten paylaştı! Dikkat çeken kare
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