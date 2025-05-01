Can Borcu’nun genç yıldızları setten paylaştı! Dikkat çeken kare

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi NTC Medya imzalı Can Borcu dizisinin genç oyuncuları İlber Uygar Kaboğlu (Rüzgar) ve Berna Cındıl (Defne), setten paylaştıkları samimi karelerle dikkat çekti.

Dizide iki kardeşi canlandıran genç yetenekler uyumlarıyla da beğeni topluyorlar. Kamera arkasında da enerjileriyle göz dolduran genç oyuncular başarılarından dolayı çok mutlular.

Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam edecek ve sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo ortaya çıkacak.

Can Borcu her cumartesi atv ekranlarında.