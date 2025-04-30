Selim yaşıyor mu? Bir Gece Masalı’nda gerçekler ortaya çıktı

Kaynak: ATV

30.Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir ve Canfeza kıl payı Ozan'a yakalanmaktan kurtulurlar. Ama Gökçe'yi bulmanın peşini de bırakmazlar. Handan herkesten önce davranır ve Gökçe'yi başka bir yere gönderir.

Ozan ise Gökçe'nin yerini öğrenmek için annesini Sare ile tehdit eder. Babası tarafından kartları kapatılan Ferman, para bulmak zorundadır. Eve gizlice girip odasındaki altın ve paraları alır onları sermaye yaparak kumar oynar.

Yeni ipucu bulan Mahir ve Canfeza harekete geçer. Ancak arabaları yolda arıza yapar. Buldukları köye sığınırlar. Orada yardım ararlarken bir gece kalmak zorunda kalırlar ve kısa da olsa tüm dert ve sorunlarını unuturlar.