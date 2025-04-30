Selim yaşıyor mu? Bir Gece Masalı'nda gerçekler ortaya çıktı
Geçtiğimiz akşam (29 Nisan Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle büyük bir yankı uyandırdı.
Mahir'in sürprizi Canfeza ayaklarını yerden kesti. Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısı eşliğindeki romantik dansları, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
30.Bölüm'de neler yaşandı?
Mahir ve Canfeza kıl payı Ozan'a yakalanmaktan kurtulurlar. Ama Gökçe'yi bulmanın peşini de bırakmazlar. Handan herkesten önce davranır ve Gökçe'yi başka bir yere gönderir.
Ozan ise Gökçe'nin yerini öğrenmek için annesini Sare ile tehdit eder. Babası tarafından kartları kapatılan Ferman, para bulmak zorundadır. Eve gizlice girip odasındaki altın ve paraları alır onları sermaye yaparak kumar oynar.
Yeni ipucu bulan Mahir ve Canfeza harekete geçer. Ancak arabaları yolda arıza yapar. Buldukları köye sığınırlar. Orada yardım ararlarken bir gece kalmak zorunda kalırlar ve kısa da olsa tüm dert ve sorunlarını unuturlar.
Asaf Bey ile evliliğini kurtarmak isteyen Afet Hanım, Fatma'yı bekar bir tanıdıkları ile tanıştırır. Ancak damat adayı Fatma yerine Süreyya ile ilgilenince ortalık karışır. Şeref Bey, Süreyya'yı istemeye köşke gelir. Asaf Bey ise Gülizar'a tüm haklarından vazgeçmesi için avukat gönderir. Ancak Gülizar reddeder.
Kumarda kaybeden Ferman, babasına 17 Milyon getirmezse öldürüleceğini söyler. Asaf Bey fenalaşır. Sare, Ozan ile kavga eden annesinin konuşmasından Kürşat'ın kızı olmadığını öğrenir.
Ozan, karısı Gökçe'yi bulmak için birinden yardım ister. O kişi Selim Alleme'dir. Ölmemiştir. Ozan ile öldü gösterilerek hapishaneden kaçırılmıştır.
Mahir, Salih'ten Ozan'ın Raşit'in adamı olduğunu, Selim Allame'nin kardeşi Gökçe ile evli olduğunu öğrenir.
Öğrendiklerini paylaşmak için Kürşat'ı eve çağırır. Ozan'ın çok tehlikeli olduğunu konusunda uyarır. Bir kadın ve iki çocuğun yer aldığı ipucu olabilecek bir fotoğrafı Kürşat'a gösteren Mahir; fotoğraftakilerin Handan, Ozan ve Gökçe olduğunu anlarlar.
Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.
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