Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Bala Hatun'un evlat sınavı
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 189’unci bölümüyle 23 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, bu hafta da sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak.
Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar. Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır. Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer.
189.Bölüm:
HALİME ÖLECEK Mİ?
Sofia ''Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı'' diyerek Bala Hatun'u suçlar.
Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?
GONCA HATUN ALAADDİN'İN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLÜYOR MU?
Öte yanda Alaeddin ve Gonca Kuçar'ın elinde esir olmuşlardır. Alaeddin, Kuçar'a Olcaytu'nun kızını ve torununu öldürenin Sofia olduğunu söyler. Alaeddin ve Gonca'nın akıbeti ne olacaktır? Gonca Hatun, Alaeddin'in gözleri önünde ölecek midir?
HOLOFİRA MÜSLÜMAN OLUYOR
Yaşanan olaylardan sonra Kayı obasına büyük bir keder çökmüşken Holofira'nın Müslüman olması büyük bir sevinci beraberinde getirir. Holofira'nın, Nilüfer Hatun oluşuyla büyük bir mutluluk yaşayan Orhan Bey de Kuçar tehlikesine karşı kardeşi Alaeddin'in ardından gitmek istediğini söyler. Orhan Bey, Alaeddin ve Gonca'ya yetişebilecek midir?
BALA HATUN VE OSMAN BEY BİR KAYIP DAHA MI YAŞIYORLAR?
Alaeddin'i elinde tutan Kuçar için sıra Osman'ın kızını ele geçirip Olcaytu'ya göndermektir. Begüm Hatun bunun için Osman Bey'in kızını yakın takibe alır. En büyük imtihanı evlatlarının yokluğuyla veren Bala Hatun ve Osman Bey için bir kayıp daha mı yaşanacaktır? Fatma Hatun Begüm'ün eline geçecek midir?
OSMAN BEY'İN AZABI CLAUDİS VE KUÇAR'IN ÜZERİNE ÇÖKÜYOR
Osman Bey, ittifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Claudius'un Kuçar ile iş birliğinin Bursa için büyük bir tehdit olduğunun farkında olan Sofia ise Osman Bey'e anlaşma teklif eder.
Osman Bey azılı düşmanı Sofia ile ne karşılığında anlaşacaktır? Claudius ise Osman Bey'i ele geçirmek için onu hiç ummadığı bir yerden vurmaya hazırlanır. Osman Bey'e bağlı beyleri yem edecektir.
Claudius şeytani planıyla Osman Bey'i alt edebilecek midir? Önüne çıkan bütün güçlüklere ve kurulan kirli ittifaklara rağmen Osman Bey uçlardaki mücadelesini sürdürmeye devam eder.
İttifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Osman Bey ona kurulan tuzakları bertaraf edebilecek midir? Osman Bey'in azabı düşmanlarının üzerine nasıl çökecektir?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,
atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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