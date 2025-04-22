Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Bala Hatun’un evlat sınavı

Kaynak: ATV

HOLOFİRA MÜSLÜMAN OLUYOR

Yaşanan olaylardan sonra Kayı obasına büyük bir keder çökmüşken Holofira'nın Müslüman olması büyük bir sevinci beraberinde getirir. Holofira'nın, Nilüfer Hatun oluşuyla büyük bir mutluluk yaşayan Orhan Bey de Kuçar tehlikesine karşı kardeşi Alaeddin'in ardından gitmek istediğini söyler. Orhan Bey, Alaeddin ve Gonca'ya yetişebilecek midir?

BALA HATUN VE OSMAN BEY BİR KAYIP DAHA MI YAŞIYORLAR?

Alaeddin'i elinde tutan Kuçar için sıra Osman'ın kızını ele geçirip Olcaytu'ya göndermektir. Begüm Hatun bunun için Osman Bey'in kızını yakın takibe alır. En büyük imtihanı evlatlarının yokluğuyla veren Bala Hatun ve Osman Bey için bir kayıp daha mı yaşanacaktır? Fatma Hatun Begüm'ün eline geçecek midir?