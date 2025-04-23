Müge Anlı ATV canlı yayın! 23 Nisan Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olay günü 2 arkadaşın kavgasını gören tanık canlı yayında...

Kıymet Hanım, dükkanının önünde kavga ettiklerini, Mehmet'in Bayram'a bıçak çektiğini söyledi. Bayram bu iddiaları yalanladı. Son görüştüğü arkadaşı neden hedef şaşırtıyor?

Mehmet Çetin'in o dönemdeki eşi konuştu. ''Denizli'ye tek başına gittiğini biliyorum''

Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in o dönem evli olduğu eşi Derya Kor konuştu. 'O dönemde kaybolmadan bir gün önce asker arkadaşının düğünü için Denizli'ye gideceğim, telefonum bozuk kapalı olabilir' dedi. Derya Kor, eşinin Denizli'ye tek gittiğini bildiğini söyledi. Ailesiyle birlikte kayıp başvuru yaptık dedi.

Mehmet Çetin'in kaybındaki şüpheler... Kaybının ardından eşi ve arkadaşı arasındaki 56 telefon görüşmesi.

Arkadaşı Bayram ve o dönem eşi olan Derya Kor arasındaki telefon konuşmaları soruldu. Çocukluk arkadaşı Bayram, 'bizim seninle aramızda bir şey olmadı' dedi. Derya ise, 'O dönem ailesiyle yaşadığını babasının Bayram ile konuşmuş olabileceğini söyledi.