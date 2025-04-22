Ceylan'ın yeni hayatı başlıyor! Sustalı Ceylan için heyecan dorukta!
atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, yayınlanan üç bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizide, Ceylan oğlunu kurtarmak için tehlikeli bir yola girip yeni hayatına adım attı.
Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Sustalı Ceylan dizisi, yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyor...
Babası tarafından para için organ mafyasına satılan Yusuf'un tedavisi çok masraflı çıktı.
Gereken parayı bulmakta çaresiz kalan Ceylan, Bekri ile çalışmayı kabul etti.
Böylece Ceylan'ın yeni hayatı, karanlık ve tehlikeli bir yolun başında başladı.
Ceylan oğlu için çıktığı bu karanlık dünyada var olabilecek mi? Bu yolda neler yaşayacak? Hangi tehlikeleri atlatacak? Hepsi ve daha fazlası ilerleyen bölümlerde cevap bulacak.
Sustalı Ceylan, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Euromonitor açıkladı: Dünyanın en güzel 100 şehri belli oldu! Türkiye'den bakın kimler var!
- Sadece 5 kişi görebiliyor! Bilim insanları açıkladı: Yeni keşfedilen rengin sırrı ne?
- Kurban Kesim bedeli 2025 | Diyanet yurt içi/yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar oldu?
- 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler resmi tatillerde çalışır mı, işlem yapılır mı?
- 23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…
- En güzel 23 Nisan 2025 resimli mesajları | Çocuklara özel anlamlı, kısa, uzun kutlama mesajları!
- 23 Nisan AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?
- Yarın toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan Çarşamba İETT, MARMARAY, metro, metrobüs ücretsiz mi?
- 23 Nisan kargolar açık mı, kuryeler dağıtım yapacak mı? PTT, Sürat, Aras, Yurtiçi, MNG…
- Tarım Kredi'de 23 Nisan'da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz
- Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da EFT, Havale, FAST işlemleri yapılır mı?
- Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya