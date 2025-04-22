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Ceylan'ın yeni hayatı başlıyor! Sustalı Ceylan için heyecan dorukta!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 13:06
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Ceylan’ın yeni hayatı başlıyor! Sustalı Ceylan için heyecan dorukta!

atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, yayınlanan üç bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizide, Ceylan oğlunu kurtarmak için tehlikeli bir yola girip yeni hayatına adım attı.

Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Sustalı Ceylan dizisi, yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyor...

Babası tarafından para için organ mafyasına satılan Yusuf'un tedavisi çok masraflı çıktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gereken parayı bulmakta çaresiz kalan Ceylan, Bekri ile çalışmayı kabul etti.

SUSTALI CEYLAN 4. BÖLÜM FRAGMANI

Böylece Ceylan'ın yeni hayatı, karanlık ve tehlikeli bir yolun başında başladı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ceylan oğlu için çıktığı bu karanlık dünyada var olabilecek mi? Bu yolda neler yaşayacak? Hangi tehlikeleri atlatacak? Hepsi ve daha fazlası ilerleyen bölümlerde cevap bulacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sustalı Ceylan, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

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