Ceylan’ın yeni hayatı başlıyor! Sustalı Ceylan için heyecan dorukta!

Ceylan oğlu için çıktığı bu karanlık dünyada var olabilecek mi? Bu yolda neler yaşayacak? Hangi tehlikeleri atlatacak? Hepsi ve daha fazlası ilerleyen bölümlerde cevap bulacak.

Kaynak: ATV

Sustalı Ceylan, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!