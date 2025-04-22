Bir Gece Masalı’nda Canfeza ve Mahir’in kalpleri ısıtan köy macerası!

SETİN SEVGİLİSİ "PAMUK"

Geceyi orada geçirmeye karar veren ikiliyi ise beklenmedik, minik bir sürpriz karşılıyor.

Sadece bir aylık olan sevimli kuzu Pamuk, sempatik tavırlarıyla setin neşe kaynağı olurken yavruyu bir an olsun kucaklarından indirmeyen Coşkun ve Deniz'in, verdikleri pozlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak: ATV