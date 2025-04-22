Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal sesiyle hayran bıraktı
atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, son bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Mehmet karakterini canlandıran usta oyuncu Bülent İnal'ın seslendirdiği 'Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım' türküsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sahne yüzlerce kez paylaşıldı, binlerce yorum aldı.
atv'nin dikkat çeken yapımlarından Can Borcu, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.
Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümüne, Bülent İnal'ın seslendirdiği türkü sahnesi damgasını vurdu.
Dizide "Mehmet" karakterini canlandıran başarılı oyuncu, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" adlı türküyü ustaca yorumlayarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
İzleyicilerden yoğun ilgi gören sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu; yüzlerce kez paylaşıldı, binlerce yorum aldı.
Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.
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