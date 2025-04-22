Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sesiyle hayran bıraktı

atv'nin dikkat çeken yapımlarından Can Borcu, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kaynak: ATV

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümüne, Bülent İnal'ın seslendirdiği türkü sahnesi damgasını vurdu.

Kaynak: ATV