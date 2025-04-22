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Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal sesiyle hayran bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 09:14 Güncelleme: 22.04.2025 09:48
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Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sesiyle hayran bıraktı

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, son bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Mehmet karakterini canlandıran usta oyuncu Bülent İnal'ın seslendirdiği 'Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım' türküsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sahne yüzlerce kez paylaşıldı, binlerce yorum aldı.

atv'nin dikkat çeken yapımlarından Can Borcu, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümüne, Bülent İnal'ın seslendirdiği türkü sahnesi damgasını vurdu.

CAN BORCU'NDA BÜLENT İNAL'DAN DUYGUSAL PERFORMANS!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Dizide "Mehmet" karakterini canlandıran başarılı oyuncu, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" adlı türküyü ustaca yorumlayarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

İzleyicilerden yoğun ilgi gören sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu; yüzlerce kez paylaşıldı, binlerce yorum aldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

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