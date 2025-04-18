Sustalı Ceylan yine nefes kesecek! Ceylan acı gerçekle yüzleşir
Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğu, atv'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan 'Sustalı Ceylan' dizisi, bu akşam üçüncü bölümüyle ekrana geliyor.
atv'nin iddialı dizisi "Sustalı Ceylan", güçlü konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Dizi, her bölümde daha da ilgi uyandırarak büyük bir beğeni topluyor.
Yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide neler yaşanacağı ise büyük merak konusu.
İşte Sustalı Ceylan'ın 3. bölümünden ipuçları...
Ceylan tam da oğluna yeniden kavuşmuşken, acı gerçekle yüzleşir. Yusuf'un eski hayatına dönebilmesi için Ceylan'ın para bulması gerekir. İmkansızlığın içinde bir imkan aramaya başlar Ceylan, çaresi yoktur.
Düşmanının kurduğu kumpasta ölümle burun buruna gelen Bekri, Ceylan'ın tüm hayatını değiştirecek bir teklif yapar.
Ceylan, oğluyla hayalini kurduğu gelecek için bugününü feda etmenin eşiğinde; geri dönmüşü olmayan karanlık bir dünyaya adım atmak üzeredir.
Kader ağlarını örerken; Ferhat, Ceylan'ı hiç bilmediği bu tehlikeli dünyanın içinde koruyabilecek midir?
Ceylan, oğlunu kurtarmak için ne kadar ileri gidecek; karanlığın içinde zar zor yaşattığı hayalleri uğruna bir çıkış yolu bulabilecek midir?
OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).
Sustalı Ceylan yeni bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de.
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