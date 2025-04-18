atv canlı yayın izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Nisan 2025 Cuma yeni bölüm

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Müge Anlı (ATV)

DÜN NELER OLDU?

10 yıl önce sırra kadem basan Mehmet Çetin'in kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. Ailesine "Oğlunuz cinsiyet değiştirdi, aramayın" diyerek yıllarca gerçeği gizlediği öne sürülen arkadaşı Bayram Akçay'ın sözleri şüpheleri üzerine çekti.

Çelişkili ifadeleriyle kafaları karıştıran Bayram Akçay, köye dedikoduyu kendisinin yaymadığını söyledi. Arkadaşının kadın çamaşırlarına baktığı için "cinsiyet değiştirmiş" olabileceğini söyleyen Bayram Akçay'ın şüpheli ifadesi dikkat çekti.

Mehmet Çetin'in kaybında adı geçen Mehmet Budak canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Bayram Akçay'ın yalan söylediğini belirten Mehmet Budak, kayıp Mehmet'in cinsiyet değiştirdiğini ilk Bayram'dan duyduğunu anlattı.

ACI HABER GELDİ

7 yaşındaki Cumali Timi 12 Nisan Cumartesi günü ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş'te kaybolmuştu. Acılı aile, Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılarak seslerini duyurmaya çalışmıştı. Kahreden haber canlı yayında geldi. Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlı (ATV)