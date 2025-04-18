11 yıl sonra atv için bir aradalar! "Aile Saadeti" yakında atv'de
Yakında atv ekranlarında izleyici ile buluşacak, yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği Aile Saadeti dizisi için Türk dizi dünyasında iz bırakan işlere imza atan Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, 11 yıl sonra yeniden TV ekranları için bir araya geliyor.
Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu Aile Saadeti, sıcak, dramatik ama bir o kadar da mizah dolu yapısıyla aile kavramına farklı bir bakış getirecek.
Önümüzdeki günlerde sete çıkmak için hazırlanan, Aksak ve Aydemir'in enerjisini birleştirdiği bu yapım hem güçlü hikâyesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Aile Saadeti samimi hikâyesiyle aile kavramını farklı bir bakış açısı ile ekranlara taşıyacak. Dizi, aile içi ilişkileri ve kuşaklar arası çatışmaları mizahi bir dille işleyerek izleyicilerin beğenisine sunacak.
Aile Saadeti, yakında atv ekranlarında!
Burak Aksak, daha önce Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğiyle büyük beğeni toplamış, ardından Bana Masal Anlatma ve Kara Bela gibi sinema filmlerinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştı. Ayrıca, 50M2 dizisinin senaryosunu yazarak geniş kitlelere ulaşmıştı.
Selçuk Aydemir ise İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinin yanı sıra Düğün Dernek ve Baba Parası gibi başarılı sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak, dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.
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