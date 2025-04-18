11 yıl sonra atv için bir aradalar! "Aile Saadeti" yakında atv'de

Önümüzdeki günlerde sete çıkmak için hazırlanan, Aksak ve Aydemir'in enerjisini birleştirdiği bu yapım hem güçlü hikâyesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Burak Aksak / Kaynak: ATV

Aile Saadeti samimi hikâyesiyle aile kavramını farklı bir bakış açısı ile ekranlara taşıyacak. Dizi, aile içi ilişkileri ve kuşaklar arası çatışmaları mizahi bir dille işleyerek izleyicilerin beğenisine sunacak.