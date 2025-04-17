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Sustalı Ceylan 3. bölüm: Oğlu için her şeyi yapmaya hazır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 15:49
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Sustalı Ceylan 3. bölüm: Oğlu için her şeyi yapmaya hazır!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan üçüncü bölümüyle 18 Nisan Cuma akşamı atv’de.

Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan, Melike Güner, Cezmi Baskın gibi isimlerin başrolünde olduğu Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları geldi. İşte detaylar...

3. bölüm özeti:

Ceylan tam da oğluna yeniden kavuşmuşken, acı gerçekle yüzleşir.

SUSTALI CEYLAN 3. BÖLÜM FRAGMANI

Yusuf'un eski hayatına dönebilmesi için Ceylan'ın para bulması gerekir. İmkansızlığın içinde bir imkan aramaya başlar Ceylan, çaresi yoktur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Düşmanının kurduğu kumpasta ölümle burun buruna gelen Bekri, Ceylan'ın tüm hayatını değiştirecek bir teklif yapar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ceylan, oğluyla hayalini kurduğu gelecek için bugününü feda etmenin eşiğinde; geri dönmüşü olmayan karanlık bir dünyaya adım atmak üzeredir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Kader ağlarını örerken; Ferhat, Ceylan'ı hiç bilmediği bu tehlikeli dünyanın içinde koruyabilecek midir? Ceylan, oğlunu kurtarmak için ne kadar ileri gidecek; karanlığın içinde zar zor yaşattığı hayalleri uğruna bir çıkış yolu bulabilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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