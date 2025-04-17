Başka Bir Gün'de final günü: Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün, bu akşam final bölümüyle atv'de.
Ezgi Mola, Salih Bademci, Şükran Ovalı gibi oyuncuların başrolünde olduğu Başka Bir Gün dizisi bu akşam final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Peki final bölümünde neler olacak? İşte detaylar...
Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır.
Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır.
Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur. Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır.
Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur. Nehir'in Serdar'ın hala yasa dışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.
Nehir bu kez Serdar'ı polise teslim ederek, Deniz'in tepkisine rağmen ondan ayrılacak mıdır? Başka Bir Gün final bölümüyle bu akşam atv'de.
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