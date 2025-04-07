Müge Anlı ile "Güven Bana" başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma
Televizyon dünyasının sevilen ismi Müge Anlı, bu kez farklı bir formatla izleyicinin karşısına çıkıyor. “Güven Bana” adını taşıyan yeni yarışma programı, sadece bilginin değil güvenin de ön planda olduğu sıra dışı bir mücadeleyi ekrana getiriyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmada, daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için birlikte yarışıyor. İşte detaylar...
Televizyon dünyasının sevilen ismi Müge Anlı, bu kez alışılmışın dışında bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkıyor.
KAZANMAK İÇİN BİLMEK YETMEYECEK
Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.
ORTADAKİ PARA ÖDÜLÜ BÜYÜYECEK
Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.
GÜVEN Mİ HIRS MI?
Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?
"Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla yakında atv'de.
Yarışmacı olarak katılmak için:
WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Uzman İsim piyasaları yorumladı: Endişeye gerek yok!
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 ATA AÖF bahar dönemi sınav sonuç ekranı açıldı mı?
- Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun
- Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...
- Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? 2025 USP başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- CANLI HAVA DURUMU | Balkanlardan kar soğukları döndü! İstanbul dahil il il uyarı geldi: 7 Nisan Meteoroloji raporu...
- Polis Haftası tarihleri 2025 | Polis Haftası'na özel minnet dolu, anlamlı kutlama mesajları
- Felç riski COVID-19 aşısıyla artıyor mu? 100 binden fazla kişide görüldü: 17 ay hücrelerde birikerek...
- Ahmet Levendoğlu'ndan acı haber! Binbir Gece, Küçük Kadınlar'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- FB-TS derbi maçı saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?