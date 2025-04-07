Müge Anlı ile "Güven Bana" başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma

Televizyon dünyasının sevilen ismi Müge Anlı, bu kez alışılmışın dışında bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

KAZANMAK İÇİN BİLMEK YETMEYECEK

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

ORTADAKİ PARA ÖDÜLÜ BÜYÜYECEK

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.