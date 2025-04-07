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Müge Anlı ile "Güven Bana" başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.04.2025 14:42 Güncelleme: 07.04.2025 14:52
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Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma

Televizyon dünyasının sevilen ismi Müge Anlı, bu kez farklı bir formatla izleyicinin karşısına çıkıyor. “Güven Bana” adını taşıyan yeni yarışma programı, sadece bilginin değil güvenin de ön planda olduğu sıra dışı bir mücadeleyi ekrana getiriyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmada, daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için birlikte yarışıyor. İşte detaylar...

Televizyon dünyasının sevilen ismi Müge Anlı, bu kez alışılmışın dışında bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

MÜGE ANLI İLE "GÜVEN BANA" BAŞLIYOR

KAZANMAK İÇİN BİLMEK YETMEYECEK

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

ORTADAKİ PARA ÖDÜLÜ BÜYÜYECEK

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma

GÜVEN Mİ HIRS MI?

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

"Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla yakında atv'de.

Yarışmacı olarak katılmak için:

WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43

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Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor! Bilgi strateji ve güvenin bir arada olduğu yarışma
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