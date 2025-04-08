ATV canlı yayın! 8 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

5 çocuk annesi Nazlı Kaba'nın kaybındaki iddialar...

Aykut Kaba 5 çocuğunun annesi olan eşi Nazlı Kaba'nın sanal yolla tanıştığı şahıs tarafından alıkonduğu iddiasıyla başvurdu.

Yusuf Bektaş'tan 5 gündür haber yok. Ailenin hedefindeki arkadaşı canlı yayında...

Annesinin evinden çıkıp kayboldu. Çocukluk arkadaşı ailede şüphe uyandırdı. Yusuf Bektaş'a ne oldu? İddiaların odağındaki arkadaşı canlı yayında...

5 çocuğunu terk edip kaybolmuştu. Kaybının 11. Gününde bulundu, canlı yayında...

5 çocuğunu bırakıp giden Nazlı Kaba 11 gün sonra bulundu. Canlı yayında kocasıyla yüzleşen kadın, geri dönmeyeceğini söyledi.