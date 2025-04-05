Kuruluş Osman'ın yeni oyuncularından özel açıklamalar
ATV ekranlarının reytinglerde zirvede yer alan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman dizisi, 9 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak 187. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde, diziye 4 yeni oyuncu dahil oluyor.
Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterler bu büyük prodüksiyonun bir parçası olmaktan duydukları heyecanı paylaştılar.
YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER…
Tayanç Ayaydın (Cladius)
"Uzun yıllardır birlikte çalışan, güçlü bir ekibe yeni bir isim olarak katılmak ilk başta bir heyecan yaratsa da bu his setin ilk günü uçup gitti. Senaryoyu okuduğum andan itibaren, karakterimi izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum."
Sinan Tuzcu (Kuçar)
"Kuruluş Osman, benim kadrosuna dahil olmadan önce de takip ettiğim bir projeydi. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle fark yaratan bir yapım. Böylesine geniş bir karakter çeşitliliğine sahip bir hikayede yer almak benim için büyük bir fırsat. Umarım Kuçar, izleyiciden de güzel bir karşılık bulur."
Şahin Çelik (Koca Alp)
"Böylesine köklü ve büyük bir yapımda yer almak, her oyuncunun hayalidir. Önemli olan, bu başarıyı yaratan ekibin arasına katıldığında onlara katkı sunabilmek ve dizinin gücüne güç katabilmek. Eğer bunu başarabilirsem, ben de başarının keyfini çıkarabilirim."
Onur Ayçelik (Hasan Alp)
"Altı sezon boyunca bir dizinin zirvede kalması, onun ne kadar sağlam bir hikaye ve ekibe sahip olduğunu gösterir. Bu büyük başarının bir parçası olmak benim için muazzam bir duygu. Heyecanlıyım, mutluyum ve bu dünyaya adım atmaktan dolayı çok sabırsızım."
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
- Mis kokulu fırın makarna tarifi: Lezzeti artıracak ince tüyolar!
- Zeka testi: Tilkilerin arasındaki gizli kedi nerede? 1125 kişi denedi, 45'i bulabildi
- Zeka testi: Parktaki gizli aslan yavrusu nerede? 398 kişi denedi, 13'ü 6 saniyede bulabildi.
- İslam Memiş uyardı: Yatırımcı bunu kaçırmasın! Şimdi altın değil onu alma zamanı
- 2025 Nisan ayında en ucuz 20 sıfır otomobil: Togg, Hyundai, Fiat, Kia, Dacia, Opel, BYD
- Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!
- Kokusuna aldanmayın! Her sabah 1 yeşil soğan yemenin vücuda 8 şaşırtıcı etkisi
- 4 Nisan 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Hayatın en zorlu anlarında bile yılmıyor! Her engele göğüs geren burçlar
- Kivi kabuklarını atmayın yiyin! Şaşırtıcı faydalarını keşfedin
- Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve