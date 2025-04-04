atv Müge Anlı canlı izle! 4 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program izle

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Süleyman Demir cinayeti aydınlatıldı / Kaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Oğlundan şiddet gördüğü iddia ediliyordu, 64 yaşındaki Hilmiye Yağmurlu bulundu.

Hatice Kış'ın cinayetinde şüpheler ve sorular... Sevgilisinin, ablasını öldürdüğünü biliyor muydu?

14 yıl sonra açığa çıkan cinayet... Süleyman Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.