Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

atv'nin sevilen dizisi Kardelenler'in yeni bölümünde en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, Arif'in öğrendiği sarsıcı gerçekler olacak.

"Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına…"

9.Bölüm:

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kaynak: ATV