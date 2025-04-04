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Kardelenler'de Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 11:35
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Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Başrollerinde Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli ve Hakan Salınmış gibi usta isimlerin yer aldığı Kardelenler, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin merakla beklenen 9. bölümünden yeni ipuçları ortaya çıktı.

atv'nin sevilen dizisi Kardelenler'in yeni bölümünde en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, Arif'in öğrendiği sarsıcı gerçekler olacak.

"Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına…"

9.Bölüm:

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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