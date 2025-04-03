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atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor: "Sustalı Ceylan"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 12:19
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atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor: Sustalı Ceylan

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan Sustalı Ceylan ilk bölümüyle 4 Nisan Cuma akşamı başlıyor.

ATV'nin iddialı dizisi Sultalı Ceylan, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte yeni dizinin ilk bölümüne dair ipuçları...

1.Bölüm Özeti:

Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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