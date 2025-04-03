atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor: "Sustalı Ceylan"
Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan Sustalı Ceylan ilk bölümüyle 4 Nisan Cuma akşamı başlıyor.
ATV'nin iddialı dizisi Sultalı Ceylan, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte yeni dizinin ilk bölümüne dair ipuçları...
1.Bölüm Özeti:
Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...
Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar.
Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir...
Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar.
Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır...
Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?
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