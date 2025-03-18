Bir Gece Masalı'nda Kürşat’ın hamlesi Mahir ile Canfeza’nın arasını bozuyor!
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor.
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için heyecan dorukta!
"ATEŞKES"
Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer.
Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır. Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer.
İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar.
Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır.
Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.
Bir Gece Masalı yeni bölümü Salı günü saat 20.00'de atv ekranlarında.
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