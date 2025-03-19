atv canlı yayın! 19 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emine Adal'a 19 gündür ulaşılamıyor.

Anne ve babası, Emine Adal'ı aramak için canlı yayında... Yüzde 60 bedensel engelli kadından 19 gündür haber alınamıyor. Eski eşinden şüphelenen aile kızlarının hayatından endişe ediyor.

Ailesi ve sanal aşkı tarafından paylaşılamadı. Taraflar orta noktada buluşabildi mi?

Sanal aşkının yanına kaçan Ayşe Atalay Müge Anlı'da bulunmuştu. 'Eşim' dediği kişi ve ailesiyle yayın sonrası konuşan Ayşe Atalay, tüm ikna çabalarına rağmen ailesiyle değil Tayfun adlı kişiyle gitti.

Umut Kızıltaş'a pahalıya patlayan sanal üfürükçü... ''Eşinle barıştırırım dedi, paralarımı aldı''

Ayrıldığı eşine dönmek istedi, çareyi üfürükçüde aradı. İddia ettiği üfürükçüye paralarını kaptıran Umut Kızıltaş, banka borçları olduğunu ödemeyecek duruma geldiğini söyledi. Kandırıldığını iddia eden Umut Kızıltaş 'iki ay dolandırıldığımı anlamadım' dedi.

77 yaşındaki Hatice Kış canice öldürüldü. Eşi ile şüphe oklarını yönelttiği isim yüzleşiyor...

Çorum'da canice öldürülen 77 yaşındaki Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış ve onun şüphe oklarını yönelttiği İsmihan Yolcu canlı yayında yüzleşti. İsmihan Yolcu, komşusu Hatice Kış'ın evinde altınları olduğunu bilmediğini, düşmanlık etmediğini ifade etti.

35 yaşındaki Deniz Işıktaştan aranıyor...

4 Şubat Salı günü kayıplara karıştı. Ağabeyi onu aramak için canlı yayında... En son kendilerine maddi sıkıntılarından bahsettiğini söyledi. 43 gündür kendisinden haber alınamıyor.