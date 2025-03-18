ATV Müge Anlı canlı yayın! 18 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe Atalay, Müge Anlı'da bulundu.

Terliği ve bisikleti ile sanal aşkına kaçmıştı. Ayşe Atalay, Müge Anlı'da bulundu. Günler sonra annesi ve kardeşinin karşısında... Ayşe eve geri dönmeyeceğini, Tayfun'la evleneceğini söyledi.

77 yaşındaki Hatice Kış'ı kim, neden öldürdü?

Çorum'da dehşete düşüren cinayet. Öldürüldü, altınları çalındı evi ateşe verildi. 77 yaşındaki Hatice Kış'ı kim, neden öldürdü? 12 Mart akşamı eşi Eşref Kış, teravi namazına gittiği sırada evinde 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Eşinin yaşadığı husumetle cinayet arasında bağ var mı?

Nurgül Kırkyaşaroğlu ihanet cinayeti kurbanı mı?

Gelin görümce canlı yayında yüzleşiyor. Hatice Kırkyaşaroğlu, öldürüldüğünü iddia ettiği Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun ihaneti görüp kısa sürede öldüğünü söyledi. Kardeş Hasan Kırkyaşaroğlu'nun eşi Güneş ile arkadaşı Fatih'le ilişkisi olduğunu iddia etti. Taraflar iddiaları kabul etmedi.

Fulya Akın Yılmaz hayat hikayesinin bilinmeyenlerini öğreniyor...

Fulya Akın Yılmaz'a dayısı ve annesine ulaşıldığı bilgisi verildi. Annesinin İngiltere'de yaşadığı evli ve üç çocuğu olduğu öğrenildi. Fulya'nın öldüğünü bildiğini söyleyen annesi, Fulya'yla bayramdan sonra görüşeceklerini söyledi.