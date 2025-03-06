Kuruluş Osman heyecan dolu bölümüyle nefesleri kesti
‘Kuruluş Osman’ 183. Bölümü AB kategorisi’nde ise %5,19 reyting, %14,69 izlenme 20+ABC1 kategorisi’nde ise %7,16 reyting %17,26 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 183'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
Halime/ Poena'dan aldığı haber ile Bala Hatun'un yaşadığını öğrenen Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için Akhisar kalesine doğru harekete geçer.
#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde bu haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.
Dizinin 183. bölümünde;
OSMAN BEY ULUGAN'I TUZAĞA DÜŞÜRDÜ; BALA HATUN SOFIA'YI YAKALADI!
Türk yurdunda Moğol baskısını sonlandırmak ve Ulugan'ın nöker ordusunu yok ederek obasını geri almak için harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerinden Ayaz Bey'e haber göndererek görüşmek istediğini bildirir.
Olcayto Han tarafından gönderilen Moğol nökerleri, Ulugan'ın ordusuna katılmak üzere yürüyüşe geçtikleri sırada, Osman Bey ve Ayaz Bey'in uçan ateşlerle düzenlediği baskınla bozguna uğrar.
Öfkeden deliye dönen Ulugan, "Nökerlerimin hesabını vereceksin! Hâlâ sayıca üstün olan biziz!" diyerek Osman Bey'i tehdit eder. Ancak Osman Bey'in cevabı nettir: "Siz çoksunuz ama biz Türk'üz!"
Halime'nin (Poena) elinde tuttuğu ilaç şişesini gören Alaeddin Bey, şişenin içindeki ilacın kime ait olduğunu anlamaya çalışırken, Holofira'nın şişenin üzerindeki damganın Şifacı Martin'e ait olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey, "Bu bizi Sofia'ya götürecek anahtar olabilir." diyerek Bala Hatun ve evlatlarına Martin'in köyüne gitmeleri gerektiğini belirtir.
Kılık değiştirerek Şifacı Martin'in köyüne giden Bala Hatun ve evlatları, Martin'in dükkanına girerek buldukları şişenin ona ait olup olmadığını sorar.
Bala Hatun ve evlatları dükkandan ayrılarak Martin'i uzaktan izlemeye devam eder.
Çok geçmeden Şifacı Martin'in gizlice Sofia'ya haber gönderdiğine şahit olan Bala Hatun ve evlatları, haberi götüren askeri etkisiz hale getirerek Sofia'yı tuzağa düşürmeyi başarır. Sofia'yı iple bağlayan Bala Hatun, kızının yerini öğrenmek ve intikamını almak için onu gizli obaya götürür.
Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Rangers maçı bugün saat kaçta? FB-Rangers mücadelesi hangi kanalda, şifresiz mi?
- ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?
- Kadınlar Günü MESAJLARI 2025 | Kadınlar için anlamlı, motive edici, kısa ve uzun 8 Mart mesajları...
- Doğum izni artacak mı, kaç ay olacak? Annelik izni son durum ne?
- Spiritüel nedir, ne anlama geliyor? Ece Gürel ve Spiritüel uyanışın bağlantısı ne?
- Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor
- ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü
- Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi oldu mu? 2025 TCMB toplantı takvimi
- İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi
- İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar
- Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!