Kuruluş Osman heyecan dolu bölümüyle nefesleri kesti

Kaynak: ATV

Çok geçmeden Şifacı Martin'in gizlice Sofia'ya haber gönderdiğine şahit olan Bala Hatun ve evlatları, haberi götüren askeri etkisiz hale getirerek Sofia'yı tuzağa düşürmeyi başarır. Sofia'yı iple bağlayan Bala Hatun, kızının yerini öğrenmek ve intikamını almak için onu gizli obaya götürür.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!